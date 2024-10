Bárbara Rey: "No aguanto más, voy a cambiar de número de teléfono"

Le supera la presión mediática, el estar en boca de todos, aunque intenta transmitir tranquilidad, la procesión va por dentro, sabe que es imposible recuperar una vida normal, que tanta foto y tanto audio conflictivos la persiguen y la martirizan.

Bárbara Rey, según nos confiesa, "he tomado la determinación de no hablar más, y pienso cambiar de número de teléfono en los próximos días. Es lo mejor, porque mi móvil no deja de sonar, es un infierno".

Cuando hablo con ella me dice que "estoy a punto de entrar en una consulta médica. Sabes que te quiero mucho, pero mi decisión está tomada, no hablar más del tema. Espero que me entiendas".

Una fuente cercana a la artista me deja entrever que "es posible que haya recibido una llamada de alguien muy próximo al Rey Juan Carlos para que deje de hacer declaraciones. El monarca está muy dolido con toda esta historia y no entiende que ahora salga a la luz un tema tan lejano del pasado".

También me desvela que la Reina doña Sofía se encuentra muy afectada por este affaire, y más cuando algunos le reprochan que aguantara tantas infidelidades sin poner tierra de por medio.

El rey Juan Carlos Javier Lizon Agencia EFE

Quizá olvidan que hubo un momento en el que se fue con sus tres hijos de España, se refugió en la casa que su madre, la Reina Federica, tenía en la India. Aquello fue un problema de Estado. Se organizó tal escándalo que la presionaron para que regresara a nuestro país. Costó conseguirlo, pero finalmente entró en razones y se vino de vuelta.

Pero las infidelidades de su marido no cesaron. Y ella, con semblante serio y sonrisa forzada, aguantaba estoicamente carros y carretas. Fue su triste destino.