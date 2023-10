Bárbara Rey estalla en directo al oír hablar del Rey Juan Carlos: “Me habéis mentido”

Bárbara Rey ha contado los capítulos de su intensa vida en numerosas ocasiones, ya sea en revistas del kiosco rosa, en platós de televisión, en una serie documental o a pie de calle. Eso sí, siempre ha sido ella quien ha medido los tiempos y las formas, a sabiendas de que su silencio vale mucho más que su confesión. Ya ofreció su propio testimonio en su día y habló de la relación que le unió al Rey Juan Carlos, algo que retrató en la serie ‘Cristo Rey’, siempre bajo su supervisión y asesoramiento. Pero no tenía intención de centrar toda la atención de su vida tan solo en ese episodio cuando acudió a ofrecer una entrevista al programa catalán ‘Collapse’.

Bárbara Rey y Ricard Ustrell Collapse

La actriz acudía a la cita encantada, pues iba a hablar sobre algunos de los capítulos más relevantes de su trayectoria a través de una entrevista en profundidad. Eso sí, o se sintió cómoda cuando el presentador Ricard Ustrell se mostró insistente a la hora de sacar al Rey Juan Carlos en la conversación. Bárbara Rey habló largo y tendido sobre lo que sintió en aquella época y respondió a las preguntas. Eso sí, llegó un momento en el que se sintió incómoda. Llegó un punto en el que se cansó y mostró su carácter, acusando al equipo de producción de “mentir” en la entrevista previa que se realiza siempre a los invitados para consensuar los temas a tratar en directo.

“Yo no quiero seguir toda la noche hablando de esto, porque entonces tendría que decir que me habéis mentido. La entrevista previa no tiene nada que ver con lo que estamos hablando”, sentenciaba la artista, obligando al presentador a tener que detallar a qué se refería con la entrevista previa. “Lo que habíamos pactado es que no solo hablaríamos del rey, no que no hablaríamos del rey”, respondió Ricard Ustrell. Ella se mantuvo firme y alegó que “no puedo estar toda la vida hablando de este señor”, a lo que él le recordó que tan solo estaba haciendo su trabajo como entrevistador y que “si tú no quiere responder más sobre el rey, me dices no voy a responder más sobre el rey. Es fácil”.

Después Bárbara Rey quiso restar tensión al momento y le dio un titular a su entrevistador: “Es que a ti te interesa mucho y, como eres un chico muy joven, quiero darte la satisfacción. Pues la verdad es que no. Me gustaría más hablar con Él para que se enterara de unas cuantas cosas, no de las que les cuentan. ¿Me entiendes? La verdad es que no sé por dónde íbamos, me has sacado de situación, por lo tanto, es posible que ya no hable más”, le regaló una perlita la vedette.