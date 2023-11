Ángel Cristo Jr., sin piedad contra Bárbara Rey, decide contar toda la verdad sobre su familia: "La verdadera pesadilla era mi madre"

Ángel Cristo Jr. ha decidido dar un paso al frente y conceder su primera entrevista en televisión, que se emitirá el próximo viernes 24 de noviembre en el estreno de "¡De viernes!", el nuevo programa de Mediaset. El hijo mayor de Bárbara Rey se ha atrevido a dar su versión de la historia familiar y relatar el calvario que ha vivido desde que nació por ser el primogénito de Ángel Cristo y la vedette más famosa de nuestro país. Sin miedo a nada, el hermano de Sofía Cristo se ha propuesto cambiar el relato de la historia y ha desvelado algunos de los detalles más desconocidos de la vida de la actriz.

Aunque solo se ha emitido un pequeño avance de la entrevista, la polémica ya está servida por las sorprendentes declaraciones de Ángel Cristo Jr. sobre Bárbara Rey y Sofía Cristo. "Desde los 13 mi hermana no tenía ni idea de lo que ocurre en casa porque está 24 horas drogada", comienza diciendo el hijo de la vedette sobre la situación familiar. Según el primogénito del domador de leones, la DJ sacaba el dinero "de la habitación de mi madre" porque "siempre ha habido mucho dinero en efectivo". Ese dinero, tal y como desvela Ángel Cristo Jr. "venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España". "Mi madre toma la decisión de hacerle unas fotos al Rey. Yo voy a hacer las fotos", destapa el hijo de Bárbara Rey.

Sobre su infancia y la vida de su madre, Ángel Cristo Jr. ha cargado duramente contra la vedette, reescribiendo la historia que hasta su testimonio era desconocida por la audiencia. "En esa casa empezó a entrar gente, a salir gente... Drogas, alcohol, prostitutas", relata sobre esa época. "Mi madre, desde que llegaba a casa del colegio me cargaba de responsabilidades hasta que se iba la luz del día. Daba igual que tuviera colegio, daba igual que tuviera que estudiar o que tuviera exámenes", revela el hermano de Sofía Cristo. "La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. Yo he visto a mi madre gastarse mucho mucho dinero en el casino. Pueden ser desde 100 euros a 30.000 euros en una noche", declara sobre Bárbara Rey su hijo.

Estas incendiarias confesiones son solo el avance de su entrevista, que verá la luz íntegramente el próximo 24 de noviembre en "¡De viernes!" y que darán mucho de qué hablar. Ángel Cristo Jr., coincidiendo con la emisión de la serie "Cristo y Rey" en Antena 3 en abierto, ficción basada en la vida de sus padres, ha decidido contar la versión de su historia en la competencia. Sofía Cristo, nada más enterarse que su hermano se había sentado a hablar de ellas en un programa de televisión, colgó un story en Instagram con la siguiente frase: "Las malas intenciones nunca tendrán buenos resultados". Bárbara Rey, de momento, ha preferido guardar silencio y no pronunciarse sobre el asunto.