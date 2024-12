Bárbara Rey, muy tajante sobre Don Juan Carlos: "Yo solamente le tengo miedo a alguien que demuestre inteligencia, frialdad y corazón"

Sus ataques a Don Juan Carlos empiezan a traspasar los límites más extremos. Bárbara Rey ofende gravemente al emérito con frases tan contundentes como “no tiene inteligencia. Yo solamente le tengo miedo a alguien que demuestre inteligencia, frialdad y corazón, y Juan Carlos de Borbón, tras muchos años de relación, no me ha demostrado ninguna de esas cualidades”.

La artista, no obstante, sí aparenta un cierto temor cuando manifiesta que “me van a matar, pero lo van a hacer con la cabeza muy alta, sabiendo el mundo entero a la persona a la que me he enfrentado”. Y es que considera “un testigo incómodo que guarda material muy comprometedor”, y que está dispuesta a sacarlo a la luz.

Bárbara Rey en "¡De Viernes!" Telecinco

El rencor hacia el monarca es más que evidente. En la tercera entrega de este “culebrón” en el programa “De viernes”, Bárbara, en directo, se enfrentó duramente a dos de los colaboradores presentes en el plato, Álvaro García Pelayo y Alessandro Lequio. La tensión fue tan en aumento que Santi Acosta tuvo que llamar la atención a la polémica invitada. Pero ella, erre que erre, siguió con su enfrentamiento personal con los dos citados. Y el presentador pidió a la dirección que tomara medidas y silenciara el micro de la entrevistada. El tercer especial de “Bárbara Rey: Mi verdad” lideró la franja nocturna con una audiencia del 13, 3 por ciento, frente al 12,2 de “Renacer” y el 8, 7 del “Gran Prix de la Navidad”.