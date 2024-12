Comunicado urgente de Bárbara Rey tras su entrevista sobre el Rey Juan Carlos I: "Vienen semanas difíciles"

El pasado lunes, Bárbara Rey se abrió en canal ante más de un millón de espectadores en su entrevista más sincera en “¡De viernes!” sobre su relación con el Rey Juan Carlos I y otros aspectos polémicos de su vida, como el maltrato que sufrió de parte de su madre. Sus declaraciones han provocado gran revuelo entre la opinión pública y según la revista “Semana” el ex jefe de Estado habría pedido a su equipo jurídico que preste atención a todas y cada una de las palabras de la vedette por si fuera necesario emprender acciones legales contra ella.

Una intervención televisiva que ha marcado un antes y un después en la vida de Bárbara Rey y sobre la que la actriz acaba de publicar un urgente comunicado para compartir sus primeras impresiones y cómo se siente tras romper su silencio.

“Ayer fue una noche complicada, sí, lo fue. Pero más allá de eso, la parte bonita, buena, positiva y liberadora es que por fin he podido expresar cómo me siento y me he sentido como mujer durante tantos años”, comienza diciendo la actriz ante sus más de 95.000 seguidores de Instagram.

“Me creerán, no me creerán, ¡qué más da! Sólo sé que estoy agradecida por todos los mensajes de apoyo y las personas que sé que me quieren y también me apoyan”, añade Bárbara Rey en relación a las muchas muestras de cariño que ha recibido desde que dio su paso al frente.

“En la vida todos cometemos errores y nadie es perfecto, pero para juzgar a las personas hay que realmente saber la raíz de las razones de ciertas decisiones vitales. Vienen semanas difíciles, pero rodeada de las personas que me aman de verdad y que saben la verdad”, concluye Rey su comunicado, agradeciendo una vez más “a todos por haberme dado la oportunidad de contar la verdad”.

El chantaje al Rey

A lo largo de su entrevista, Bárbara Rey confirmó por primera vez su chantaje a don Juan Carlos I, aunque sigue resistiéndose a llamar a las cosas por su nombre. “Le he dicho al Rey que, si no me da dinero, saco algo tuyo o lo que sea, pues evidentemente se podría considerar como chantaje –aquí interviene el presentador para apostillar “incluso definir”-, pero volvería a hacerlo si se volviera a compartir conmigo como lo hizo”, dijo la actriz.

Además, aseguró que la Reina Sofía era plenamente consciente de la aventura de su esposo con ella: “Ella sabe mejor que nadie cómo es él”.