Bárbara Rey se planta firme ante las acusaciones de un montaje

Los últimos días han sido especialmente duros para Bárbara Rey que no supera una tragedia para comenzar otra. Tras la salida a la luz de la entrevista que concedió Ángel Cristo Jr, con la que no dejaba en muy buen lugar a su madre, las reacciones y los comentarios han empezado a surgir por todos los rincones del debate social.

Ha sido este lunes, en medio de un acalorado debate en el programa de Sonsoles Ónega, que Bárbara Rey ha intervenido para zanjar las acusaciones que afirman que la polémica con su hijo no es más que un montaje. “Estoy mal, estoy triste. De montaje nada, yo nunca he hecho un montaje”, se reafirmaba así la vedette para terminar con las especulaciones.

“Con mis hijos me he llevado siempre bien, con los pequeños problemas que hay en todas las casas. Para Sofía y para mí esto es algo que nos ha sorprendido pero no podía pensar que fuese una cosa tan desagradable. Por cosas que han ocurrido pensé que él podría hablar pero no pensé que iría a hacerme daño, quizá a contar algunas anécdotas que las sabe más por mí que porque las ha vivido”, comentaba apenada por el rumbo de acción que había tomado su hijo.

“Posiblemente habré cometido errores pero para que ellos salgan adelante y que no les falte de nada. Me habré equivocado, pero jamás en la vida haré un montaje. He hecho portadas, exclusivas pero no montajes. Mi vida buena, mala o regular es mi vida. Hay cosas en las que he acertado y otras en las que no”, reflexiona tras las decisiones que le llevaron a Ángel Cristo a conceder una entrevista en el programa de Telecinco ‘De viernes’.

No es la primera vez que Bárbara Rey muestra el temor por el futuro de su hijo. Ya no es un personaje anónimo y su madre no podrá protegerlo como presuntamente hacía hasta ahora. “Estoy acostumbrada por mi profesión a lidiar con los medios. En mi profesión me han agredido pero bueno, me he defendido porque han visto que eso podía ser bueno para la audiencia y he sabido enfrentar y afrontar. Mi hija también porque es muy transparente, pero mi hijo es que es una persona muy introvertida, que yo nunca le he visto hablar así. Yo creo que no está preparado y todos sabemos en el lugar donde ha hecho estas declaraciones como funciona y cómo han funcionado. Quieren lavar su imagen, pero van por muy mal camino”, terminaba de este modo su conexión con el programa.