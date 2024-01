La baronesa Thyssen toma una drástica decisión sobre su herencia y su legado

La baronesa Thyssen ha abierto las puertas de su casa de Andorra a "Espejo Público" y ha concedido una de sus entrevistas que más va a dar de qué hablar en los próximos días al periodista Miquel Valls. Tita Cervera, más sincera que nunca, ha hablado sobre algunas cuestiones relacionadas con su vida privada, como la relación que mantiene con su hijo Borja o su herencia.

"Os vais a sorprender con la periodicidad con la que la cambia", adelantaba Valls antes de la emisión de la primera parte de la entrevista. "He hecho cantidades de herencias, cuando cambia la vida, la cambias. Mi marido hizo 40.000 cambios y decía que desde los 40 años le estaban diciendo ¡cuando tu faltes!", desvela Tita Cervera sobre el asunto, algo que ha llamado mucho la atención a todos los asistentes del plató.

Además, la aristócrata ha señalado el nombre de la persona que ha elegido para que continúe su legado y, sorprendentemente, no se trata de un hombre. La baronesa Thyssen ha revelado el nombre de una de sus dos hijas, Sabina y Carmen, como la escogida. "Esta hija ya está en los consejos de administración. Está a punto de cumplir la mayoría de edad y es quién cree ella que puede ser la persona que se ponga al frente de su legado", ha explicado Miquel Valls en "Espejo Público".

Tita Cervera junto a un retrato suyo en el museo Thyssen Málaga Archivo La Razón

Parece ser que Borja Thyssen no será el encargado de continuar con el legado de su madre, a pesar de ser el primogénito de Tita Cervera. La baronesa es madre de tres hijos y abuela de cinco nietos. Según ha desvelado, los más jóvenes de la familia la llaman Tita y no abuela: "Los niños de Borja me llaman Tita. Todas las abuelas son iguales, pero si te llaman por tu nombre de pila con cariño no hay que decir abuela. Por ejemplo, Borja llamaba mami a mi madre".

La entrevista de la Baronesa Thyssen tiene una hora y media de duración y "Espejo Público" la emitirá por fragmentos a lo largo de estos días. ¿Qué le parecerá a su hijo Borja la decisión que ha tomado su madre respecto a su legado y los cambios que ha realizado de su herencia?