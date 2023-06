Tita Cervera rompe su silencio y sentencia a Nieves Herrero: “No he hecho mis memorias con ella”

La semana pasada, Nieves Herrero presentó en Madrid “La baronesa. Una vida de novela”, un libro basado en las vivencias de Tita Cervera, con la que ha mantenido conversaciones en los últimos tres años para preparar lo que tendrían que haber sido sus memorias autorizadas. Sin embargo, y atendiendo siempre a la versión de la periodista, la socialité se echó atrás en el último momento y la biografía quedó relegada a la categoría de novela. “No entiendo su actitud, estaba todo hablado, Tita se mostraba de acuerdo en sacar la biografía, me habló de todo, de lo bueno y lo malo de su vida, y un buen día nos enteramos de que había dicho que quería escribirla ella misma”, dijo la escritora.

Hasta ahora, Carmen Cervera se había mantenido en silencio, pero acaba de dar un paso al frente y por fin se ha pronunciado sobre su polémico enfrentamiento velado con Nieves Herrero. “Yo no he hecho mis memorias con ella”, comienza diciendo para “Europa Press”. La baronesa asegura que solo vio “cuatro capítulos” del libro, y que, aunque estaban “bien”, no dejaban de “ser una novela”. Además, muy rotunda, la aristócrata deja claro que ella misma está escribiendo sus propias memorias.

Carmen Cervera , Baroness Thyssen during presentation of space "El mirador del Carmen" in Malaga December 5, 2022 KMJ Gtres

En un intento de quitar hierro al asunto, Tita Cervera insiste en que no tiene nada personal contra Nieves Herrero, tan sólo que no comparte su estilo a la hora de escribir: “Realmente con ella, de verdad que es una gran persona, me cae bien. Simplemente que no se asemeja a la forma de expresarme yo, gracias”. Eso sí, preguntada por sus intenciones de tomar acciones legales contra la periodista, la baronesa no lo descarta: “No lo sé”.

Llegados a este punto, Nieves Herrero tiene clara su defensa: “Mi libro está documentadísimo. Y todo lo que hablé con ella está grabado y guardado por si cambia de opinión”.