Belén Esteban quiere regalarle algo muy curioso a Letizia, pero tiene un problema

Carlota Corredera salió de Mediaset de forma apresurada y sin saber muy bien si ella está incluida en el listado de profesionales que la cadena ha preferido esconder. Si antes era una de las protagonistas de los platós de Telecinco, ahora conquista las hondas a través de su podcast ‘Superlativas’, con el cual continúa en la picota informativa, en parte por sus potentes invitados. La última en sentarse con la presentadora a charlar sobre lo divino y lo mundano ha sido Belén Esteban, que tiene una increíble capacidad de sorprender incluso a quienes se consideran sus amigos y generar titulares que prenden como la pólvora.

Así ha sido ahora cuando Belén Esteban ha querido reservar un hueco en su agenda estival para corresponder a su amiga en su programa de podcast. Llevaban un tiempo sin hacer cruzar sus caminos, pero el cariño entre ambas es evidente, pues han compartido muchas horas frente a las cámaras, pero también entre bambalinas. De ahí que se pusieran al día sobre sus respectivas vidas, para luego pasar a tratar temas curiosos como el vínculo de la colaboradora con los Reyes de España. No es que sean íntimos, ni mucho menos, pero sí que han compartido experiencias, como aquella que les situó en la misma fiesta.

Belén Estaban parece sentirse muy orgullosa de su vínculo real y de haber tenido el honor de haber podido verles en persona, saludarse y, además, hacerse regalos. “Conozco al Rey Felipe VI y a la Reina Letizia”, comenzaba a comentarle a Carlota, dejándola anonadada por este detalle. “Los conocí en la fiesta de ‘La Razón’. He estado con ellos dos veces. No he tenido una conversación, pero conmigo han sido muy educados. Me saludaron y yo a ellos. Una de las veces iba con Raúl Prieto, mi padrino de boda y familia mía, y la verdad es que me hizo mucha ilusión verlos”, continúa.

La colaboradora de ‘Sálvame’ ya le entregó una vez a la Reina Letizia unos zapatos, pero nunca ha llegado a mostrarlos en sus apariciones públicas. Quizá porque se hizo espectáculo de este obsequio, pues se realizó en directo desde el paltó y la de Paracuellos incluso tuvo que redactar una misiva para que en Zarzuela supiesen para quién era el regalo y qué intención mostraba. Pero ahora quiere enviar algo a palacio por su propia cuenta, aunque tiene dudas. “Ahora les quiero mandar una caja de gazpacho, pero es que no sé si mandárselo a la Zarzuela o dónde, pero yo quiero que prueben el producto español que tenemos en España”, sentencia orgullosa, no solo por tener la opción de este gesto con los Reyes, sino también especialmente por los productos a los que presta su imagen y que triunfan en los supermercados. Ahora bien, no sabe a ciencia cierta si entregándoselo a los responsables sus gazpachos llegarán a la mesa del Rey Felipe y Doña Letizia o si tendría que pensar otra alternativa para cumplir su objetivo.