La indirecta de Carmen Bazán a Belén Esteban sobre la relación que mantiene con sus nueras

Hoy es un día muy especial para todo el clan Janeiro. Por primera vez en mucho tiempo, Jesulín de Ubrique y Víctor Janeiro vuelven a torear juntos por una causa benéfica. Toda la familia está muy nerviosa y emocionada por ver a los dos diestros de nuevo juntos en el ruedo y Carmen Bazán, madre de ambos, no ha dudado en entrar en directo en "Así es la vida" por teléfono y ser entrevistada por Beatriz Trapote, su nuera desde hace más de 16 años.

"Estoy un poquito nerviosa porque están los dos toreando, y quieras o no, son bastantes nervios", comenzaba diciendo Carmen Bazán. "Los veo cuando se televisa, pero ya no voy a la plaza a verlos", ha explicado la matriarca del clan Janeiro, que disfrutará de la faena de sus dos hijos desde casa. Muy emocionada por la última corrida de Jesulín de Ubrique, la madre del torero, orgullosa, se ha pronunciado sobre la vuelta al ruedo del marido de María José Campanario: "Ayer me mandaron los vídeos de Jesús, y todo el mundo lo quiere".

El torero Jesulín de Ubrique y María José Campanario GTRES

Antes de terminar su intervención, desde el programa, aprovechando que Beatriz Trapote estaba entrevistando a su suegra, le han querido a preguntar a Carmen Bazán cómo es la reportera como suegra. Y la madre de Jesulín de Ubrique no ha dudado en contestar que "extraordinaria". Pero no solo ella. Con una clara indirecta a Belén Esteban, a la que tiene mucho cariño, ha expresado tajantemente que "todas las nueras que tengo y he tenido son extraordinarias". Esta contestación de la matriarca del clan Janeiro no ha pasado desapercibida por las redes y muchos usuarios han aplaudido la respuesta de Bazán.

Belén Esteban y Carmen Bazán siempre han presumido de tener muy buena relación y la de Paracuellos, en más de una ocasión, ha alabado la figura de la madre de Jesulín de Ubrique. Ambas se tienen mucho cariño y no ha sido nada de extrañar que la abuela de Andrea Janeiro diese esta contestación. A pesar de las trifulcas entre ambos clanes, Carmen Bazán siempre se ha mantenido al margen de cualquier conflicto que haya existido entre Belén Esteban y la familia de su hijo Jesulín.