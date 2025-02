Belén Esteban explota en directo y habla como nunca sobre la infidelidad de Miguel

Belén Estebanha encontrado en Miguel a su media naranja. La de San Blas está felizmente casada con el conductor de ambulancias desde 2019 y conforman una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. Aun así, sus inicios no fueron fáciles y la televisiva tuvo que hacer frente a una infidelidad de su marido cuando se estaban conociendo, uno de los episodios más dolorosos de su vida.

Aunque Belén Esteban prefiere no hablar del asunto, lo cierto es que esta tarde ha roto esta regla y se ha sincerado sobre esta infidelidad en “Ni que fuéramos Shhhh”, hablando sin tapujos sobre este episodio. A raíz del tema de Claudia Bavel, parece ser que algún espectador ha sacado el tema en el chat de Youtube y la colaboradora, harta, ha estallado en directo, cansada de que le saquen este desliz de su marido del pasado.

"A los que estáis escribiendo que mi marido se fue con otra mujer, os lo voy a aclarar", ha comenzado diciendo la de San Blas en el programa. "Primero, éramos novios. Lo segundo, le perdoné porque me dio la gana. Lo tercero, lo mejor que hice fue perdonarle", ha sentenciado Belén Esteban. “¿Vosotros sabéis lo que yo hice? Pues...", ha zanjado la televisiva sobre el asunto, haciendo un gesto de silencio.

Belén Esteban y su marido Miguel acuden a la capilla ardiente de Jimmy Giménez-Arnau GTRES

La infidelidad de Miguel a Belén ocurrió en 2025, mientras ella participaba en la tercera edición de "GH Vip", concurso del que se alzó ganadora. Al salir de la casa de Guadalix, el sanitario le contó lo ocurrido. "Es un martes y nos vamos a cenar fuera, él se viene abajo y me lo cuenta. Me dice que tiene algo con esa señorita, que no es camarera. Toda mi ilusión se me viene abajo. Quiero decir a la gente que soy muy apasionada, pedía un futuro con Miguel. Es el hombre que más feliz me ha hecho durante un año y cinco meses. Él me ha sido infiel y decido romper", explicó la de San Blas en la revista "Lecturas" en su día.

Ocurrió mientras Belén estabe concursando en "GH Vip"

En la revista "Qué me dices", la de San Blas comunicó su ruptura con Miguel y se defendió de las acusaciones de chantaje. "No estoy con Miguel pero tenemos relaciones. Al contrario que el resto él merece la pena. Ha pasado lo que ha pasado pero él me lo ha dado todo. He sido la mujer más feliz del mundo a su lado y eso en la vida nadie me lo podrá quitar. Me consta que se arrepiente muchísimo. Yo sé que me quiere y yo a él pero ahora mismo no puede ser", declaró. "Me duele mucho que digan eso porque llevo 15 años en televisión y nunca he hecho un montaje. Le quiero y le adoro mucho pero la vida nos ha puesto esto. Si tiene que ser será, si no pues nada. Se ha portado como un señor, tanto él como su familia. A parte de lo que me ha pasado con él, estoy feliz. No hay relación, no sé lo que pasará dentro de seis meses".

Finalmente, la pareja se dio una segunda oportunidad y hoy conforman una de las parejas más consolidadas de nuestro país. Belén y Miguel han sabido superar los obstáculos y en junio de este año celebrarán su sexto aniversario de bodas.