Alejandro Albalá da detalles de sus “encuentros simpáticos” con Claudia Bavel

Son muchos los famosos que han caído en las redes de Claudia Bavel. Los encantos de la actriz de cine para adultos son innegables, siendo una de las más admiradas por decenas de rostros conocidos de nuestro país. Todos ellos coinciden en que sus vídeos no son aptos para cardiacos y piden más y más de ella. Así ha sucedido con Iker Casillas, con la que ha sido fotografiado antes de negarla por completo. También estrellas internacionales como Neymar, Vinicius, Bad Bunny… pero en España está causando sensación estos días por sacar a la luz posibles infidelidades por parte deJoaquín Sánchez o Kiko Rivera, quienes habrían traicionado la confianza de sus mujeres al tratar de seducir a la joven de armas tomar. Pero hay otro miembro del clan Pantoja que también habría caído en la tentación con la protagonista del momento, que cada viernes tira de la manta y desvela nuevos nombres. Nuevas polémicas. Alejandro Albalá ha entrado en tan exclusiva lista, que no para de creer.

Iker Casillas y Claudia Bavel Gtres/Claudia Bavel

Desde el programa ‘TardeAR’ han puesto de relieve que el que fuese marido de Isa Pantoja también se ha sentido tentado por Claudia Bavel, pero no se resistió demasiado. Es más, el protagonista no ha dudado en entrar por teléfono para contar todos los detalles de los suyo con la chica de la que todos hablan estos días y a la que muchos temen por si rompe su silencio y les señalan a ellos también. El joven comenzó con bromas, diciendo que iba a hacerse pasar por Agustín Pantoja, aunque al final entró en materia y reconoció que conoce a Claudia “a través de un amigo que tienen en común, con el que ella trabaja en estos temas de televisión”. La conoció en casa de su amigo, donde acudió con una larga lista de conquistas para preguntar “a quién debía vender” para hacerse un hueco en el star system televisivo de nuestro país.

Después de desgranar otros nombres de la lista, Alejandro Albalá puso sobre la mesa qué hubo entre ellos en su día. Se conocieron en casa de un amigo en común y después tuvieron su más y sus menos en la Ciudad Condal: “Más adelante hablamos y, bueno, yo fui a Barcelona y tuvimos un par de encuentros y ya está. No fue un romance, sino más bien fue un encuentro simpático, distendido, divertido. Lo que hace la gente cuando queda a ciertas horas”, describe sin entrar en demasiados detalles, aunque claro lo deja. Es más, frena las especulaciones y no fueron “encuentros entre tres, solo de dos”. No quiere dar muchos detalles porque dice no sentirse cómodo al hablar de sus encuentros: “No me siento bien”.

Alejandro Albalá Jesus Briones GTRES

Al soltar esta premisa, los presentadores de ‘TardeAR’ se han interesado por algunos nombres que habría en esta lista: “Uis… es que hay muchos, te los cuento en otro momento”, trataba de zafarse Alejandro Albalá: “Es que son muchos, son muchos, muchos”. Presionado, reconoce que en el listado está “Bad Bunny, futbolistas, muchos cantantes, algún actor también bastante conocido”. No quiere meterse en líos, pero la insistencia le hace dar pistas sobre “un futbolista que está en la cresta de la ola ahora, digamos”. ¿De qué equipo? “De donde ella vive, de Barcelona. Hasta aquí puedo leer, ya vosotros sacáis vuestras quinielas”. Confirma que este futbolista estuvo representando a España en la última Eurocopa. Sobre el actor… su nombre empieza por M, es nombre compuesto y el apellido por S. Ya en redes sociales comienza a sonar mucho Miguel Ángel Silvestre.