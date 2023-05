Belén Esteban ya no calla sobre Jesulín de Ubrique: "Andrea es tu hija, aunque María José diga que no"

Belén Esteban ha vuelto a declarar la guerra a Jesulín de Ubrique tras una temporada en la que parecía que habían llegado a una tregua. El regreso del torero a la vida pública ha desatado la furia de la de Paracuellos, que acusa una vez más al padre de su hija de no preocuparse por ella en los últimos años.

En su última intervención en “Sálvame”, la colaboradora ha sido de lo más dura con el cabecilla de Ambiciones y le ha recordado que tiene cuatro hijos, “aunque otros digan que no”. Se refiere la Esteban a una carta que María José Campanario compartió en sus redes sociales y que insinuaba que Andrea Janeiro era fruto de una infidelidad de Belén al diestro. “Es tu hija, ¡tuya! Aunque la de la cartita diga que no”, insiste la colaboradora.

De nuevo, Belén Esteban advierte a Jesulín de Ubrique sobre todo lo que sabe de él y que no hace público por su hija, y asegura que el resto del clan Janeiro también está al tanto. “Toda la familia sabe lo que hay, pero muchos se callan por miedo. Tienen miedo de que, si hablan, se les prohíba ver a la familia”, apunta, justo antes de exponer: “Él es un desgraciado. Vende una felicidad que, en realidad, no tiene”.

Ataque a Julia Janeiro

Aunque en su día se mostró de lo más cordial con la hija de Jesulín y María José Campanario, Belén Esteban también ha cargado contra Julia Janeiro a raíz de la casa que, supuestamente, su padre le compró cuando alcanzó la mayoría de edad. “Yo no necesito nada de él, sólo que vea que tiene cuatro hijos, no tres. Algunos no tienen oficio ni beneficio y se les da todo, y otra que tiene una carrera, nada. Si a un hijo le compras algo, pues a los otros también. Mi hija tiene una carrera con matrícula de honor, y ni en tu familia ni en la mía nadie ha tenido matrícula de honor en su puta vida”, continúa espetando la de Paracuellos.

Del mismo modo, por primera vez se ha pronunciado sobre la relación que Andrea Janeiro mantiene con sus hermanos, y a pesar de los rumores, parece que es de lo más cercana: “Ella quiere a Julia, y a sus otros hermanos también. Cuando nació el pequeño, se cogió un AVE ella sola y se fue a verlo”.

Belén Esteban cuestiona a la cúpula

En el éxtasis de su alegato, la colaboradora incluso se ha atrevido a cuestionar a los altos mandos de Telecinco, que recientemente modificaron el código ético de la cadena y crearon una especie de “lista negra” que incluía algunos nombres que no se podían mencionar en los espacios de la casa. No entiendo que aquí no se pueda hablar de María José y que luego él (Jesulín de Ubrique) vaya al programa de Bertín Osborne. ¡No me callo! Y si me tengo que ir, me iré con la cabeza bien alta”, dice sobre las represalias que puede tener su intervención.