Belén Esteban cuestiona a Jesulín de Ubrique y señala al "verdadero padre" de su hija

Cuando su hija cumplió 18 años, Belén Esteban le prometió que haría todo lo posible por mantenerla alejada de la vida pública y ayudarla a mantener el discreto y anónimo estilo de vida que la joven desea llevar. Para conseguirlo, la colaboradora se comprometió a no referirse a ella o la nula relación que tiene con su padre, Jesulín de Ubrique, en los medios de comunicación, pero no siempre cumple su palabra.

La de Paracuellos no puede contenerse cuando escucha al torero hablar de la familia que ha formado junto a María José Campanario y los tres hijos que tienen en común, y ha cargado contra él desde el plató de “Sálvame”. Una vez más, Belén Esteban ha cuestionado a Jesulín de Ubrique como padre, acusándolo de no preocuparse en absoluto por el devenir de su primogénita. “¿Sabes dónde vive? La ciudad no, que la sabe toda España. La calle, ¿sabes dónde?”, comienza preguntando la tertuliana, visiblemente enfadada.

Belén Esteban en una imagen de archivo Gtres

Después, la de Paracuellos ha explicado que guarda muchos secretos del diestro que no lo dejarían en muy buen lugar ante la opinión pública, pero asegura que no los revela por la promesa que hizo a su hija. “¿Sabes la suerte que tiene él? Que ella no me deja hablar, porque si me dejara, haría más audiencia que 'Tu cara me suena. Ese día no va a llegar. Por ella, no, y ante ella no hay nadie. Es lo que más quiero en mi vida, pero él no sabe dónde ha estudiado. No sabe nada de ella”, sentencia.

El golpe final ha llegado cuando ha señalado que “el verdadero padre” de su hija es su marido, Miguel Marcos, que ha sido quien, junto al resto de su familia, se ha ocupado de ella en los últimos años. “Sólo tengo que agradecer a varias personas de mi vida, que es mi padre que no está, que era su ojito derecho. A ti, mamá, a mi hermano Cuco y a mi hermano Juan. Y sobre todo a mis cuñadas, Sandra y Alma, que nunca han ido a la tele ninguno, pero sobre todo a una persona que se llama Miguel Marcos Martín, que ese ha sido el verdadero padre de mi hija. Gracias cariño. ¿Porque sabes qué? Que él tiene su familia y nosotros tenemos a la nuestra, que somos tres. Te quiero. Gracias por portarte tan bien”, ha añadido.