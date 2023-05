Humberto Janeiro cuenta cómo es la relación de Jesulín de Ubrique con su hija Andrea Janeiro

Como los cometas o los eclipses, cada pocos años se produce en la crónica social un enfrentamiento que se viene repitiendo desde hace años: el de Belén Esteban con Jesulín de Ubrique y el resto del clan Janeiro.

La participación del torero en "Mi casa es la tuya" ha despertado de nuevo la furia de la colaboradora, a raíz de unas declaraciones en las que presume de la familia que ha formado con María José Campanario y los tres hijos que tienen en común. La de Paracuellos sintió que el diestro había desplazado a su primogénita una vez más, y no reparó en los ataques que le lanzó desde "Sálvame". "¿Sabes la suerte que tiene él? Que ella no me deja hablar, porque si me dejara, haría más audiencia que 'Tu cara me suena. Ese día no va a llegar. Por ella, no, y ante ella no hay nadie. Es lo que más quiero en mi vida, pero él no sabe dónde ha estudiado. No sabe nada de ella", señaló una enfadada Belén Esteban, justo antes de añadir que su marido, Miguel Marcos, es al que ella considera "el verdadero padre de mi hija".

Belén Esteban Gtres

Se trata de unas declaraciones que vuelven a arrojar la sombra de la duda sobre la atención que Jesulín de Ubrique ha prestado a su hija mayor en los últimos años, pero que van en contraposición con lo que se cuenta desde el clan Janeiro. Humberto, el hermano del torero, acaba de aclarar que la relación de Jesulín con Andrea "es perfecta", desmintiendo así a Belén Esteban, aunque sin entrar en muchos más detalles.

Algo más hablador se ha mostrado sobre la participación de Jesulín de Ubrique en “MasterChef Celebrity”, un cambio de registro que ha sorprendido al público y a su familia. “Ha estado dos meses practicando… Su plato estrella es la mayonesa casera, la hace cuando tiene tiempo. Nos sorprendió porque no estábamos acostumbrados a eso, pero bueno, como es una persona que se aplica, ha hecho bien”, confesó el hermano del diestro.