Belén Esteban da nuevos datos sobre la trágica muerte del novio de la tiktoker, Sandra Pérez

La tiktoker Sandra Pérez afronta con dificultad la pérdida de su pareja en un accidente de tráfico. La creadora de contenido apenas ha querido dar detalles de lo ocurrido aunque sí comunicaba la noticia a sus seguidores: "Hace unos días perdí al amor de mi vida en un accidente, cuando tenga fuerzas volveré a subir contenido y os lo intentaré contar". Cauy Brewer, de 24 años, falleció en accidente mientras conducía de madrugada y los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Sandra Pérez -AquíSandrax en redes sociales- tiene millones de seguidores dentro y fuera de las redes sociales que le han mostrado su apoyo. Una de ellas ha sido Belén Esteban quien además ha dado algún detalle más de lo que ha ocurrido. "Te queremos decir que estamos contigo, sabes que te quiero un montón, sabes la relación que tenemos y lo único que pedimos es respeto por el dolor que estás pasando y te mandamos un beso", comenzaba diciendo en 'Ni que fuéramoshhh'.

La colaboradora de televisión afirmaba que mantiene una relación de amistad con Sandra y que le guarda un grandísimo cariño. Además aseguraba que, tras hablar con ella, no era cierto todo lo que se estaba contando sobre el fallecimiento de su pareja. "Ayer hablé con ella. Se están diciendo muchas cosas que no son verdad. Yo creo que esto es un momento de dolor que tienen que vivir ella y la familia, y dejemos cosas que no son verdad. Ella, cuando esté mejor, lo explicará todo, así que vamos a darle la oportunidad de vivir este duelo como lo tiene que vivir", apuntaba la de Paracuellos.

El periodista Javier de Hoyos ha confirmado la información dada por Belén Esteban. "Es verdad que han salido noticias en Estados Unidos hablando de los motivos de la muerte, y a pesar de que los medios estadounidenses hayan escrito esto, hemos podido conocer que no serían tal y como lo están explicando ellos", apunta.

El joven Cauy era jugador de rugby y ella era animadora, lo que hizo que sus caminos se unieran.