Los cinco bombazos de Belén Esteban en su entrevista en la televisión catalana

Belén Esteban está de gira televisiva. La de Paracuellos se ha dejado caer por los platós de los programas más exitosos de la pequeña pantalla, desde ‘El Hormiguero’ hasta ‘La Revuelta’, y su última parada ha sido en una cadena autonómica. Acaba de visitar ‘Collapse’ de la catalana TV3, y a lo largo de toda la entrevista ha hecho gala de la espontaneidad y naturalidad que le caracteriza.

Además, ha sido tan generosa como de costumbre y no ha tenido reparos a la hora de sincerarse sobre algunos aspectos de su vida privada, compartiendo con los espectadores hasta cinco bombazos que aquí recopilamos a continuación.

1. Su problema de adicción

No es la primera vez que Belén Esteban se pronuncia abiertamente sobre esta oscura etapa de su vida en la que llegó a pesar 35 kilos. La tertuliana se sinceró una vez más sin tapujos y explicó que un rostro muy conocido de la televisión la tentaba cada vez que salía a un plató de televisión: “Tenía una persona conocida que cuando iba a un programa de televisión me hacía así (enseñando una bolsa con la droga). Ha habido programas que no he tenido que ir y he ido”.

Aun así, Esteban no culpa a las compañías de ese estilo de vida, sino a sí misma, celebrando que, por fortuna, logró salir de aquello: “Tienes que tener ganas, pero si quieres se puede salir. Es muy bonito ver cómo tu vida cambia, porque de estar metida en la mierda subí para arriba y conseguí muchas cosas. Sobre todo, a respetarme a mí misma y a que me respetaran”.

2. Su sueldo

Desde que dejó ‘Sálvame’ y empezó a trabajar en ‘Ni que fuéramos Shhh’, un programa con mucho menos presupuesto, muchos dieron por sentado que Belén Esteban y el resto de tertulianos habrían visto mermado su sueldo. En el caso de la de Paracuellos, sigue siendo el mismo que en su mejor época en televisión.

Belén Esteban en 'Sálvame' Mediaset

“Mis jefes no eran de Telecinco. Yo estaba contratada por La fábrica de la tele, y mis jefes siguen siendo los mismos ahora. Gracias Dios, tengo el mismo tipo de contrato”, explicó la colaboradora al presentador Ricard Ustrell, sin entrar en muchos detalles sobre el montante.

3. Su negocio de gazpachos

Posiblemente no quede nadie en España que no haya probado los gazpachos, salmorejos o patatas fritas de Belén Esteban. Un negocio que parecía exitoso y que incluso pensó en exportar a Emiratos Árabes, pero del que finalmente se ha despedido. ¿La razón? El escaso control que tenía sobre el precio final establecido en los puntos de venta. “Yo ponía un precio fijo porque quería que mi gazpacho lo comprara todo el mundo y cada supermercado ponía el precio que quería… Para que gane más el supermercado que el empresario, pues no”, dijo la tertuliana.

4. Su adiós a la televisión

Aunque Belén Esteban ha demostrado una y otra vez que siempre renacerá de sus cenizas, tiene claro que algún día su adiós a la pequeña pantalla será definitivo. Sin confirmar ninguna fecha, cuenta que será entonces cuando, muy posiblemente, retome su negocio de gazpachos, salmorejos y patatas fritas: “Hemos cerrado con ganancias. Yo no voy a estar toda la vida en la televisión y a lo mejor lo retomo, porque ha sido una historia de mi vida en la que he estado muy contenta”.

5. Su casi salto a la política

Aunque no quiso desvelar de qué partido se trataba, Belén Esteban indicó también que una formación intentó fichar por ella en el pasado. Su amiga y compañera, Laura Fa, recalcó además que quería contar con ella “para ir en listas”, o sea, para ser elegida en unas elecciones. Al parecer, se trataba de un grupo “que tira más a la derecha”, aunque la tertuliana ha dejado claro su hastío con el panorama actual: “Yo he votado a la izquierda y a la derecha, pero nos han engañado tanto que ya no les voy a votar a ellos. Me parece vergonzosotodo”.