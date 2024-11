¿Quién pagaba a Belén Esteban cuando aparecía en "Sálvame"?

La princesa del pueblo ha realizado un carrusel de televisiones en las últimas semanas, pasando por RTVE, regresando veinte años después a Antena 3 con su primera entrevista en "El Hormiguero" y por último este fin de semana ha estado en la televisión catalana, para aclarar su situación actual, centrando una parte de la entrevista en el aspecto monetario. Belén Esteban fue sincera a la hora de contestar sobre sus honorarios, dejando claro quién le ha pagado en todo momento, tanto ahora como en el pasado cuando reinaba las tardes con "Sálvame".

Una fortuna tras ser la reina de las tardes en televisión

Ricard Ustrell, presentador del programa de TV3 "Col.Lapse", fue el encargado de abordar este tema con Belén Esteban, que afirmó vivir la parte más lucrativa de la televisión, aquella con la que se ganaba mucho dinero en la pequeña pantalla, más aún si liderabas con comodidad la franja vespertina, tal y como lo hacía el programa de la tarde de Mediaset. "Me pilló la temporada buena de televisión hace muchos años. No voy a decir cuánto, pero me pagaban muy bien", comentaba Belén Esteban, que no comentó la cifra exacta a pesar de la insistencia del maestro de ceremonias de la televisión catalana, que dejó caer en alguna ocasión la cifra de 50.000€ por un programa, cuantía generosa que en ningún momento de la entrevista se llegó a confirmar.

Otro de los aspectos más importantes en cuanto al dinero recibido por la colaboradora televisiva es quién realiza el pago. Al estar fuera de Mediaset desde hace un año, Ricard Ustrell le preguntó si ahora percibe menos salarios al no pertenecer al organigrama de Telecinco, aunque su respuesta dejó sorprendidos a todos tras revelar quien es el pagador de Belén Esteban. "Antes se ganaba mucho más que ahora. No me pagaba Telecinco, me pagaba la productora (...) Yo tengo un contrato cerrado y tengo exclusividad con Fabricantes Studio. Tengo el mismo contrato, gracias a Dios. Ni tan mal", afirmando así que Mediaset no le pagaba el salario a la colaboradora televisiva y que su retribución sale de la productora que realiza de lunes a viernes, "Ni que fuerámos shhh", espacio muy similar a "Sálvame" en el cual participa ahora la contertulia madrileña.