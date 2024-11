El enfado de Belén Esteban por una macabra conversación sobre sus cenizas

Belén Esteban y Javier de Hoyos sustituyen a María Patiño este miércoles al frente de ‘Ni que fuéramos Shhh’. Aunando fuerzas como presentadores del programa estrella de TEN, aparecían frente a un croma que le transportaba a un misterioso lugar. Al menos para ellos, pues no sabían qué imágenes se mostraban detrás suya, mientras comenzaban a desgranar las noticias con las que amenizarían la tarde a los espectadores. Poco tardó la de San Blas en mirar de reojo al monitor y percatarse de que sus compañeros de realización le habían sepultado “en un sarcófago, en la tumba de Tutankamón”. No le ha hecho nada de gracia la idea, pero menos aún las macabras preguntas de su compañero que derivó la conversación a un terreno que le incomodó mucho. Es más, tuvo que ponerse seria para zanjar la cuestión, mordiéndose la lengua para no echar por tierra el programa que estaba a punto de comenzar.

“Madre mía en una tumba, por favor, podemos dejar de llamar a la muerte”, se quejaba Belén Esteban a sus compañeros que se esconden tras las cámaras. Pero pronto su compañero comenzó a hacerle preguntas que le crisparon los nervios, como si le gustaría estar en su lecho de muerte en una tamba así, a lo que ella se negaba en rotundo haciendo aspavientos escandalizada. No le gusta esta temática y se le nota incómoda. Javier de Hoyos continua el macabro interrogatorio: “¿Tú que prefieres que te quemen o que te metan en una tumba?”. Ella, llevándose las manos a la cara responde: “No lo sé. No lo sé todavía. No pienso… es que me da mucho miedo, pero yo creo que es mejor que te incineren”, termina por ceder, frotándose las manos con nerviosismo.

“¿Pero no te gustaría que te metiesen con todas sus joyas y con tus vestidos?”, continúa el cuestionario, a lo que Belén Esteban resuelve rápido, pues en este punto lo tiene fácil: “Qué joyas si me las robaron”. Siguiente pregunta: “¿Dónde te gustaría que tirasen tus cenizas?”. Esta cuestión ya tensa un poco más a la ahora presentadora de ‘Ni que fuéramos Shhh’, que sentencia que “eso ya mi familia sabe lo que tiene que hacer”, pero no consigue frenar la insistencia de su compañero, que reformula una y otra vez la pregunta para robarle una declaración. Ella se zafa, hasta que él le propone que tenga su eterno descanso en Ambiciones, la mítica propiedad de Jesulín de Ubrique que un día fue su hogar, pero del que salió escopetada con su hija en brazos. “¿Eres tonto Javi?”, le suelta directamente mirándole a los ojos muy cabreada por esa ocurrencia. Él echa el freno rápidamente, nervioso al saber que ha metido la pata.

Para rebajar la tensión, Belén Esteban quiso desviar la conversación y negar que haya concedido una entrevista en el kiosco rosa de este miércoles. Aparece en la portada de ‘Semana’, pero sus declaraciones fueron las ofrecidas en un programa de televisión. Dicho esto, Javier de Hoyos contraataca y pregunta si Benidorm puede ser el lugar donde esparcirá sus cenizas. Belén no puede más y estalla antes de poner rumbo al saloncito donde le esperan sus colaboradores: “Que no voy a hablar de eso Javi, que no me insistas, que me tenéis una semana mortificada con la muerte. Que no quiero hablar de estos temas. De verdad, que no quiero”, dice saliendo del plano, alejándose de la tumba egipcia en la que se encontraba virtualmente y zanjando tan macabro interrogatorio.