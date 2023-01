Belén Esteban se sincera sobre su ausencia y aclara si la han echado de “Sálvame”

Ya ha pasado más de una semana desde que el rostro de Belén Esteban no se deja ver por “Sálvame”, y eran muchos los espectadores que se preguntaban las razones de su ausencia. Incluso algunos han barajado la posibilidad de que la colaboradora hubiera sido despedida, pero nada más lejos de la realidad. La de Paracuellos ha disfrutado de unos días de vacaciones junto a su familia y ha viajado hasta el otro lado del charco. Junto a su marido Miguel Marcos y muy probablemente su hija Andrea Janeiro, la tertuliana ha pasado unos días en Santa Mónica, en Estados Unidos, tal y como ella misma ha revelado.

“Mucha gente preguntando dónde estaba, hasta decían que me habían echado de ‘Sálvame’. Pues no, he estado con toda mi familia de vacaciones 12 días disfrutando de los míos. Estos días os iré contando”, ha señalado Belén Esteban en su cuenta oficial de Instagram, donde también ha compartido una serie de fotografías de su divertido viaje.

Ella y su familia han visitado Pacific Park, un parque de atracciones situado en el Muelle de Santa Mónica y que mira directamente al Océano Pacífico, en dirección a la Isla Catalina. Se trata de uno de los reclamos más demandados en California y recibe millones de turistas cada año.

De este modo, se espera que Belén Esteban regrese a “Sálvame” más pronto que tarde, aunque, en su día, fue ella misma quien aseguró que dejaría la televisión dentro de poco. “Yo quiero otras cosas en mi vida, estoy muy agradecida a la televisión, pero quiero hacer otras cosas”, señaló entonces.

Lo cierto es que Belén Esteban ha cosechado cierto éxito allende la pequeña pantalla, con su línea de productos alimentarios, entre los que se incluyen unas patatas fritas y unos gazpachos. Ahora, la de Paracuellos quiere ampliar su negocio y apostar por otros artículos. “Voy a sacar patatas de jamón y campesinas, y en diciembre voy a sacar otra cositas. Estamos muy contentos, está funcionando muy bien, trabajando mucho”, cuenta la tertuliana.