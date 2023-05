El mensaje de Bertín Osborne a Belén Esteban por su entrevista a Jesulín

No se ha emitido aún y ya se habla de la entrevista de Bertín Osborne a Jesulín de Ubrique, dentro del espacio "Mi casa es la tuya". El presentador acudía ayer jueves 11 de mayo a la presentación del documental de "Burguer King", "Fanáticos de lo Real" y le mandaba a Belén Esteban un mensaje tranquilizador.

El torero Jesulín de Ubrique y María José Campanario GTRES

"Yo estoy súper contenta de que la gente trabaje, súper contenta y más si tienes los hijos que tienes porque claro hay que mantener a todos los hijos, pero mantenerlos a todos por igual", reaccionaba Belén a la entrevista al padre de su hija Andrea.

Belén Esteban y Jesulín de Ubrique Mediaset

"Jesulín es divertido, simpático como es él y no es nada conflictivo. El otro día le mandé un mensaje a Belén para decirle que no se le ha mencionado", confesaba Bertín a los medios acreditados al evento de este jueves. "Belén Esteban no ha salido en el programa, lo único que hemos hecho es repasar, se ha hablado de sus últimos años que no se ha conocido, de su mujer, María José, de si vuelves a los toros... todo muy distendido", explicaba el presentador.

Bertín Osborne en una imagen reciente Gtres

El cantante tiene un gran afecto a la de Paracuellos y ha asegurado que tampoco hubiera permitido que se dijera nada en su contra. "No se ha hablado de Belén mal porque yo no lo hubiera permitido, le tengo cariño, me parece una tía estupenda y la quiero muchísimo".