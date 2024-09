El berrinche de Javier Bardem a cuenta de un jamón

A Javier Bardem le gusta el embutido. Si es jamón, mejor. Si es pata negra, mejor que mejor. Lo ha dejado claro este sábado en el Festival de Cine de San Sebastián. Y no es para menos. El jamón es antioxidante a la par que rico y proporciona proteínas, vitaminas B1, B6, B12 y ácido fólico, necesarias para un buen funcionamiento del cerebro. Pero el actor no estaba pensando en estos beneficios cuando ha montado su particular numerito, sino su frustración al no poder cumplir un deseo póstumo de Bigas Luna. Su berrinche ha acabado robando el protagonismo al director catalán, fallecido en 2013, homenajeado en el Festival.

Poco antes de fallecer, Bigas Luna expresó el deseo de que los protagonistas de su película "Jamón, Jamón", con los que mantenía una relación excepcional, conocieran el que, a su juicio y tal como expresó públicamente, era el auténtico jamón, jamón: el producido en la serranía de Huelva por la pequeña empresa familiar Dehesa Maladúa a partir de la crianza de ejemplares de Manchado de Jabugo, una estirpe de cerdo ibérico en peligro de extinción.

Sin embargo, algo no ha salido como esperaba el actor, ya que no era conocedor de que el acto en memoria de Bigas Luna tuviese una función promocional. "Esto se llama encerrona, lo has conseguido, es una pena porque al final estamos aquí para honrar a Bigas Luna, con lo cual, hagamos lo que tenemos que hacer, que me tengo que coger un avión, era cuestión de cinco minutos y has hecho una comparecencia mediática", expresaba Bardem.

En un sencillo acto, la hija de Bigas Luna, Betty Bigas, ha cumplido ese deseo este sábado, en el salón Ibaia del Hotel María Cristina, haciendo posible que Javier Bardem y Jordi Mollà conozcan el jamón producido por el amigo de su padre Eduardo Donato, fundador de Dehesa Maladúa.

La reacción de Bardem llega un día después de su propio homenaje en el Festival de San Sebastián. Sus románticas palabras hacia Penélope Cruz provocaron las lágrimas de la actriz. Los dos fueron seleccionados hace 33 años para protagonizar "Jamón, jamón" y ayer, al recoger la estatuilla, le dedicó su mejor declaración de amor: "A una mujer a la que amo con la que he compartido mi vida y un agradecimiento muy hondo por el ser humano que eres y cómo realmente te responsabilizas de la vida, de la vida de tus hijos, de tu familia, de tu madre, de tus amigos, de la tuya, de la vida del arte, de la vida de otros, de muchos que desconoces, por los que sufres y a los que cuidas y por supuesto de la vida de este señor que está aquí diciéndote que te ama, que te quiere y que te lo agradece". Solo unas horas después, su ánimo era bien distinto.