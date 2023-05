Bertín Osborne, asistente sorpresa en el mitin del PSOE en Alcalá de Guadaira

Bertín Osborne se ha convertido en noticia por acudir al mitin del PSOE en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, localidad en la que reside, y estar sentado en primera fila. El presentador ha acaparado todas las miradas y ha eclipsado el evento político por su presencia, algo que ha pillado a todos los asistentes desprevenidos.

Pero según ha podido conocer el periodista Jorge Miranda en exclusiva para LA RAZÓN, el motivo por el que ha asistido Bertín Osborne al mitin socialista no tiene nada que ver con un posible acercamiento ideológico al PSOE. El artista nos ha desvelado que es íntimo amigo de Ana Isabel Jiménez, la candidata socialista a la alcaldía de Alcalá de Guadaira y no ha querido perderse este día tan importante para ella. "Es la mejor", nos ha desvelado el presentador sobre la posible futura alcaldesa de la localidad sevillana.

El cantante ha dado una lección de amistad, que va por encima de cualquier pensamiento e ideología, y se ha convertido en uno de los mayores apoyos de Ana Isabel Jiménez durante la presentación de su candidatura. El artista ha estado durante todo el mitin muy atento y no ha dudado en fotografiarse con ella al finalizar el acto, fundiéndose en un cálido abrazo.

Fotograma del vídeo del mitin del PSOE de Alcalá de Guadaira PSOE

Lo cierto es que Bertín Osborne nunca ha ocultado su ideología política y siempre se ha pronunciado públicamente sobre algunas de las cuestiones que más controversia generan en la sociedad, como el feminismo, expresando una posición bastante conservadora. Incluso en una ocasión Santiago Abascal le ofreció que formase parte de VOX, oferta que el artista rechazó.

Una de las últimas polémicas que protagonizó por expresar su opinión sobre alguno de estos asuntos fue cuando publicó un vídeo en su perfil de 'Instagram' denunciando que una profesora quería eliminar el Día del Padre. "Estoy que me subo por las paredes. Me acaban de mandar un audio de una señora que por lo visto es profesora de un colegio de Jerez. Lamentablemente, tiene que ser Jerez… Le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre porque ahora las familias españolas son de otra manera. Tienen que celebrar el 'Día de la Persona Especial'. Pero, vamos a ver, ¿quién es esta loca? ¿De qué manicomio se ha escapado? Porque no la habrán soltado...", comenzó diciendo, muy molesto, sobre el tema. "¿Que no se puede celebrar el Día del Padre? ¿Y cuándo sea el Día de la Madre, qué será, de la madre con bigote o qué coño va a celebrar esta tía? ¿Nos hemos vuelto locos todos o estoy loco yo, o ella, o el país? ¿Pero qué es esto? Mis hijas han ido todas al colegio en Jerez, y si yo fuera padre de los niños de esa escuela, los sacaba del colegio cagando leches. A saber lo que les está enseñando esa tía… Cuando vuelvan a casa por las tardes, ¿qué traerán en la cabeza esos niños? No se puede llegar a menos ya. Que haya locos enseñando a nuestros hijos, es el colmo", finalizó sobre esto.