La emotiva carta de la hija de Bigote Arrocet a María Teresa Campos tras su muerte: "Ha habido mucho ruido, pero el corazón no lo oye"

María Teresa Campos nos dejaba para siempre durante la madrugada del 5 de septiembre. La veterana periodista ingresaba el domingo 3 de septiembre en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid con pronóstico muy grave y fallecía 48 horas después, tras una dura enfermedad. A lo largo de estos días, multitud de rostros conocidos y fans de la comunicadora le han rendido multitud de homenajes. Y Estefanía Arrocet, hija de Edmundo, la última pareja de María Teresa Campos, también le ha querido dedicar unas bonitas palabras a través de su perfil de "Instagram".

"Con el corazón pesado y el alma muy triste, hoy me despierto ante tal triste noticia y me acuerdo de ti, de tu cariño y de lo que pude compartir tan cercanamente contigo", comenzaba diciendo Estefanía. "Me inspira la gran mujer que fuiste, y lo mucho que creaste a tu alrededor. Mujeres como tú, como mi madre también (las dos grandísimas), nos abrieron el camino para nosotras poder ser y brillar más fácilmente. Este dolor, de perder a una mamá, parece que viene del mismo sitio porque lo siento hoy igual", desvela, apenada por la muerte de María Teresa.

"Guardaré con orgullo dentro de mi tus consejos (que ya he empezado a aplicar), con dulzura la memoria de tu mano sobre la mía acompañada de tu sinceridad y vulnerabilidad, que por delante y sin filtro se mostraban siempre. Ha habido mucho ruido, pero el corazón no lo oye y lo esencial ahí queda", expresa la hija de Bigote Arrocet. Descansa en paz con Dios en el cielo y ahí nos vemos Teresa. Un abrazo muy fuerte a la familia, mi corazón, con el vuestro", termina.

Edmundo Arrocet y María Teresa vivieron un romance de casi 5 años. El cómico, al enterarse del fallecimiento de la periodista, declaró ayer en "Espejo Público" que no había vuelto a hablar con ella desde aquel día en Marbella en el que decidieron poner punto y final a su relación. La veterana comunicadora sufrió un gran desamor y la relación del clan Campos con Bigote no fue muy buena desde ese momento. Aún así, los hijos de Bigote siempre tuvieron muy buena sintonía con María Teresa y Estefanía ha querido dedicarle unas bonitas palabras tras su fallecimiento.