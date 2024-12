Blanca Romero pierde su vestido de las Campanadas y su segunda opción es un horror

El 2025 está a la vuelta de la esquina y todas las atenciones están puestas a la Nochevieja. Para despedir el 2024, todas las cadenas emiten como programa final el especial de las Campanadas, siendo el último duelo de audiencias, quizá uno de los más decisivos. Tradicionalmente todas se citaban en un balcón de la madrileña Plaza del Sol, pero Telecinco ha querido salirse de la norma y emplazar la bienvenida al Año Nuevo desde Lanzarote, donde ya disfrutan todo el equipo, así como sus dos estrellas de la velada. Por un lado, Ion Aramendi está pasando unos días tostándose al Sol junto a su mujer, María Amores, subiendo la temperatura con fotos sin camiseta. Por otro lado, está Blanca Romero, su compañera como maestra de ceremonias en las Campanadas, que tiene un enfado mayúsculo, tras perderse el vestido que había elegido para tan importante cita.

Ya se cuentan las horas para que los presentadores se pongan en faena para acompañar a la audiencia, pero aún no se sabe muy bien qué se pondrá ella. Este podría ser la peor pesadilla que se podría esperar y a ella le ha sucedido. Este sábado se dispuso a salvar las distancias desde la capital hasta la isla canaria, pero durante el viaje le perdieron la maleta. En su interior iba el look con el que pretendía hacer sombra a Cristina Pedroche y Lalachus: “La única maleta que no llegó fue la mía, la de Lucía llegó y la de Martín también. Yo dije ‘bueno, si no llega la maleta…’. Será que ya lo sabía que no iba a llegar”, informaba la actriz, encargada de dar las Campanadas con Ion Aramendi, como fichaje estrella de Telecinco. Comienza con muy mala fortuna, aunque quizá muy bien acompañada, pues al menos puede consolarse con sus hijos, Lucía Rivera y Martín, quienes han viajado junto a ella.

Pese a su nerviosismo inicial, tenía la esperanza de no tener tan mala suerte. La tuvo. Poco después retomó el contacto con sus seguidores de Instagram para confirmar que, efectivamente, no había ni rastro de su maleta y, con ello, había perdido también su vestido para las Campanadas: “Ya es oficial. Se ha perdido la maleta con el vestido de las Campanadas. Empieza a apetecerme darme cabezazos contra las paredes”, decía sin ocultar su desesperación.

Pero Blanca Romero no tiene mucho tiempo que perder y debe pensar en alternativas cuanto antes, pues llega el decisivo momento y no tiene atuendo apropiado. Y, aunque se le haya pasado por la cabeza, su segunda opción tampoco es válida: “Puedo ir con esta sudadera verde uva, no está tan mal, está hasta bien pensado”. Finalmente, a la tercera va la vencida y ha sido Ion Aramendi, su compañero, quien ha tranquilizado a todos confirmando que ya tiene un nuevo look para estrenar en su gran cita. No es el que había pensado en un primer momento, pero al menos no es esa sudadera tan cómoda que utiliza para sus viajes: “El look ya está encontrado, yo no lo he visto porque esto es como lo de las novias, no lo he visto, pero seguro que va a estar guapísima y espectacular”, afirmaba el presentador en ‘Socialité’.