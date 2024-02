El bonito gesto de Violeta Mangriñán con las víctimas del incendio de Valencia

La pasada semana el incendio de un edificio en la Comunidad Valenciana sacudió a todo el país por las duras imágenes que se presenciaron. En tan solo 45 minutos las llamas se habían extendido por todo el edificio dejando diez víctimas mortales y numerosos heridos. Una tragedia en la que muchos se han pronunciado para dar su apoyo a las víctimas. Entre estos destacan las figuras de los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia, que comunicaron su visita a Valencia en muestra de solidaridad con los afectados del incendio del pasado jueves.

Sin embargo, no han sido los únicos que han mostrado su solidaridad ante la dura situación a la que tienen que hacer frente los vecinos y las vecinas afectadas. Desde la cuenta de “Instagram” de Violeta Mangriñán se ha iniciado una acto desinteresado que solo tiene como fin echar una mano a aquellos que han visto su vida patas arriba. No es la primera vez que la extronista de “Mujeres y hombres y viceversa” publica en sus redes sociales algunos productos que ya no necesita y quiere vender por internet: “Todo lo que se recaude con la venta de las prendas, como siempre, lo donaré", comenzaba explicando a sus seguidores. "Esta vez quiero donarlo a los afectados por la tragedia del incendio en Valencia”.

Como ella misma ha reiterado, siempre que hace un donativo lo hace “a asociaciones oficiales”, pero en esta ocasión se presenta un panorama más difícil para hacerles llegar lo recaudado. Por este motivo se ha decidido a pedir ayuda a cualquier persona que pueda ver dicha publicación y así ayudarla en el proceso: “Si alguien puede facilitarme información fiable sobre cómo hacer para que el dinero llegue donde tiene que llegar, os lo agradecería mucho”, pedía.

El gesto de Violeta Mangriñán con las víctimas del incendio en Valencia Instagram

Como una especie de costumbre, la influencer suele poner aquella ropa que ya no necesita o que no le vale a la venta para conseguir el dinero para hacer donaciones. En esta ocasión Violeta Mangriñán cuenta con varios artículos debido a que, tras su segundo embarazo, tiene bastante ropa que ya no le vale. Este tipo de acciones le ha llevado a conseguir una gran popularidad, y no solo por el tipo de contenido que sube. El pasado domingo proclamaba que estaba algo decaída porque esta sería su última semana como veinteañera y no le llevaba muy bien, algo a lo que rápidamente sus seguidores respondieron animádola con algún que otro mensaje en el que expresaban su admiración: “¿Cómo no lo vas a llevar bien? Mira todo lo que has conseguido en tus 20 y seguro que ahora te vendrán mil cosas mejores”, decía una usuaria.