María José Suárez, muy pensativa en sus vacaciones, medita su respuesta a Álvaro Muñoz Escassi

En las costas de Cádiz, María José Suárez busca algo más que sol y descanso: busca respuestas. La sevillana, Miss España 1996 y diseñadora de renombre, ha elegido la discreción familiar como refugio en medio del último capítulo de su tormentosa relación con Álvaro Muñoz Escassi. Una historia que parecía archivada en los cajones del pasado, pero que el jinete ha vuelto a desempolvar con declaraciones que rozan el desafío.

Las imágenes que publica esta semana "Diez Minutos", en exclusiva, muestran a una María José profundamente pensativa, rodeada de los suyos, paseando por la playa con la mirada perdida en el horizonte. Su gesto serio revela que la herida aún no ha cerrado del todo. No es para menos: hace poco más de un año, una mujer llamada Valeri contactó con Suárez para contarle que Escassi había sido infiel... y le debía dinero. El escándalo fue mayúsculo, y aunque parecía superado, las recientes declaraciones del jinete en televisión han reavivado las brasas.

"No lo quiero de enemigo"

"Si he hecho algo denunciable, que lo denuncie", dijo Escassi con aplomo en el plató de "¡De viernes!". Un órdago directo que, lejos de intimidar, ha removido los cimientos emocionales de la exmodelo. Ella, por su parte, no ha tardado en responder, aunque con una contención elegante: "No lo quiero tener de enemigo, pero tampoco le tengo miedo", confesó con firmeza.

Según el periodista Aurelio Manzano, Suárez sopesa seriamente la posibilidad de llevar el caso a los tribunales. Sin embargo, su entorno más cercano –como ha explicado nuestro colaborador Daniel I. Carande– asegura que, de momento, no tiene intención de denunciar. "No quiero más polémicas con este señor", habría dicho con gesto agotado.

Pero el silencio también comunica. Y en esa playa gaditana, María José Suárez parece estar escribiendo el próximo capítulo de esta historia que, a todas luces, está lejos de acabar. Porque a veces, la calma precede a la decisión más importante. Y ella, en medio de la brisa marina, está decidiendo si callar... o actuar.