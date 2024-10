Britney Spears anuncia que se ha casado... con ella misma

La madrugada de este domingo, Britney Spears ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales al anunciar que se ha casado. Fue en julio del año pasado, cuando la artista anunció su separación de Sam Asghari con el que llevaba desde 2016, aunque casados poco más de un año. Desde entonces había mantenido una relación turbulenta con el exconvicto y asistente personal, Paul Soliz.

La Princesa del Pop, cuyas publicaciones en redes sociales siempre están envueltas en polémica, ha confesado que esta vez se ha casado consigo misma.

"El día que me casé conmigo misma... Lo recuerdo porque puede parecer vergonzoso o estúpido, pero creo que es la idea más brillante que he tenido en mi vida", ha escrito junto al post que contiene un vídeo corto en el que Spears, vestida con un vestido lencero color crema y un velo de encaje, trata de ajustárselo constantemente.

La publicación contiene la canción de Sting "Fields of Gold" y en ella, la autora de éxitos como "Toxic" o "Baby One More Time" aparece con su clásico maquillaje de ojos oscurecidos, un par de zapatos de aguja negros y un collar dorado.

Un poco antes había compartido ante sus más de 41 millones de seguidores la foto de una iglesia vacía, que no se ha podido identificar, así como también otra foto en la que parece estar disfrutando de su luna de miel luciendo un bikini amarillo y bailando sensualmente al lado de una piscina vacía.

Se trataría de su cuarto matrimonio tras Allen Alexander, su amigo de la infancia con el que estuvo casado 55 horas; el segundo, con Kevin Federline, padre de sus dos hijos, y el último, el actor Sam Asghari.

Volcada en su novela

La cantante se encuentra volcada en su novela. Ella misma lo anunció en sus redes sociales: "Estoy lejos, escribiendo mi novela y aprendiendo sobre mí miama". Sería su tercer libro, tras "Heart To Heart" (2000) y "A Mother's Gift" (2201), y sus memorias "The Woman In Me", publicado el año pasado.