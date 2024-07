Britney Spears denuncia un hackeo tras insultar a Halsey en sus redes sociales

La cantante Britney Spears tuvo duras palabras, que rápidamente se retractó, contra Halsey, inicialmente arremetiendo contra la cantante por inspirarse en el video de su sencillo de 2000 "Lucky". Spears acudió a las redes sociales esta tarde para criticar el video musical dirigido por Gia Coppola para el nuevo sencillo de Halsey, que rinde homenaje a su canción de 2000 "Lucky". Afirmó que se sentía "acosada, violada y acosada" por la interpretación del video de Halsey y que la hacía parecer una "estrella del pop superficial".

Sin embargo, poco después, eliminó la publicación y la reemplazó con una nueva, afirmando: "¡Noticias falsas! ¡Esa no era yo en mi teléfono! ¡Amo a Halsey y por eso lo borré!". Halsey intervino, retuiteando la publicación de Spears y escribiendo: "¡Y yo amo a Britney! Siempre la he amado y siempre la amaré. Tú fuiste la primera persona que me hizo darme cuenta de lo que significa sentirse inspirada. Y continúas inspirándome todos los días". Halsey lanzó la canción y el video de "Lucky" hoy temprano, y afirmó en las semanas previas que había obtenido la aprobación de Spears para interpolar la canción. En las redes sociales, respondió a un fan que le preguntó si había obtenido permiso, "¡Sí, por supuesto! Ni siquiera soñaría con hacerlo sin su bendición".

Spears arremetió contra Halsey debido al video, inspirado en la trama del video original de "Lucky", que muestra que ser una estrella del pop no es lo que parece. "Por razones obvias, estoy muy molesta por el video de Halsey", escribió Spears. "Me siento acosada, violada y acosada. No sabía que una artista como ella, a quien admiraba, me ilustraría de una manera tan ignorante retratándome como una estrella del pop superficial sin corazón ni preocupación alguna. Tengo mis propios problemas de salud, por lo que eliminé mi cuenta de Instagram ayer. Definitivamente la volveré a poner ahora para mostrar que ME IMPORTA. Estoy hablando con mis abogados hoy para ver qué se puede hacer al respecto. Se siente ilegal y absolutamente cruel".

El video de Halsey sigue la dualidad de una joven que idolatra a Halsey, quien, detrás de escena, está luchando con su relación y su salud. El video la muestra recibiendo infusiones y quitándose la peluca para revelar una cabeza rapada, a la que hace referencia en las letras. "Me rapé la cabeza cuatro veces porque quise y luego lo hice una vez más porque me enfermé", canta Halsey. "Pensé que había cambiado tanto que nadie notaría nada, y nadie lo hizo. Luego salí del consultorio del doctor llena de lágrimas / Me convertí en madre soltera en mi estreno / Le dije a todos que estaba bien durante todo un maldito año, y esa es la mayor mentira de mi carrera". Se espera que "Lucky" sea parte del próximo, quinto álbum de estudio de Halsey, el primero desde "If I Can't Have Love, I Want Power" de 2021, producido por Trent Reznor y Atticus Ross.