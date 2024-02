La madre de Antonio Tejado va a verle prisión convertida en un mar de lágrimas

La familia de Antonio Tejado está destrozada. No es para menos. Sobre él pesa una fea acusación de supuesta pertenencia a una banda criminal especializada en asaltos con violencia e intimidación. La misma que entró el pasado verano en casa de su tía, María del Monte, llevándose un millón de euros de botín y dejándole un trauma de por vida a la cantante y su esposa. Fue el pasado viernes cuando el concursante de realities era detenido en mitad de una gran operación de redadas en Sevilla. Este lunes pasó a disposición judicial y después ingresó en prisión provisional. Una semana después de comenzar este calvario, al fin ha podido mirar a su madre a los ojos. Había lágrimas. Ella está completamente destrozada.

Antonio Tejado junto a su madre, María José Gtres

La tensión para María José es demasiado grande en estos momentos. En la mañana de este sábado ha acudido a la prisión de Sevilla 1, en compañía de Samara, la actual novia de Antonio Tejado. Lo hacían como podían, pues los nervios y la fuerte emoción que les invadía les impedía terminar el trayecto con normalidad. Las lágrimas no cesaban de caer, como así han podido captar las cámaras de ‘Europa Press’. Fue cuando, mientras esperaban para poder ver al recluso, la madre de este recibía una llamada de teléfono. La atendía seria, hasta que al final no puede contenerse más y termina rompiendo en llanto.

La llamada que hizo que la madre de Antonio Tejado perdiese la calma que se había construido sucedió minutos antes de ver a su hijo entre rejas. Ella quería mantenerse fuerte para mostrarle su apoyo a su vástago. Aunque ha luchado mucho por ayudarle a encauzar su vida, lo cierto es que le ha sido complicado por sus escarceos y adicciones. Ahora sus problemas son mucho mayores, acusado de graves delitos, pero María José no está dispuesta a darle la espalda. Siempre ha sido su principal pilar, como demostró en los platós de televisión y también en los momentos más oscuros de su vida. Ahora también lo hará, aunque el dolor es insuperable.

Samara Terrón, actual pareja de Antonio Tejado, "en shock" tras su detención

Por su parte, Samara, la novia de Antonio Tejado, no quiere llamar la atención. Está dejando evidencia de que seguirá al lado de su chico en este complicado panorama judicial, de ahí su visita a prisión. Eso sí, no quiere llamar la atención de los medios, por eso no hace declaraciones y evita que su imagen sea captada por las cámaras.