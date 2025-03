Candela Peña se queda tirada por su seguro del hogar, pese a que su vida corre peligro

Candela Peña ha vuelto a encontrar en las redes sociales la mejor vía por la que desahogarse. La actriz no usa estas plataformas para hablar abiertamente sobre sus sentimientos o los sucesos comunes de su vida, aunque sí aquellos que más le preocupan. Especialmente si afectan a su familia, con su hijo como principal preocupación para ella. Así lo hizo tiempo atrás al denunciar las amenazas que había recibido por redes, como ahora también al quejarse de un problema que ha tenido con el seguro de su hogar. A través de su cuenta personal de Instagram, la intérprete de ‘Hierro’ ha mostrado lo inquieta que está después de que le hallan alertado del alto riesgo de derrumbe de un tejadillo que amenaza su vida y la de su hijo. Pero no solo se queja de este peligro que le inquieta, sino también de la injusticia de la que ha sido víctima: “Jamás hice un parte de siniestro en más de 25 años de pagar seguro de hogar. He tenido una fuga y se ocupan solo de una parte”, condena.

Story de Candela Peña Instagram

“Llevo yo detrás de ellos un tiempo. Un tejadillo está a punto de partirse y el señor que vino me dijo que era peligroso. Se puede caer sobre mí o mi hijo en cualquier momento al salir a la terraza. Y hoy después de yo insistir, porque ellos no me daban respuesta, me dicen que al ser exterior y llover, me ocupe yo”, decía con un monumental cabreo encima. Aunque la actriz es popular por su desparpajo y por echar mano al humor en cada una de sus apariciones públicas, en esta ocasión no tiene ánimos para estar de chanzas. El tema es serio, pues su vida y la de los suyos está en riesgo y no le dan una solución factible desde la compañía de seguros en la que había confiado durante 25 años: “Los demás han sido maleducadísimos. No me dejaban ni hablar y me dicen que no lo han pasado, porque como no se ha derrumbado sobre ninguno, que no le diga que hay peligro”.

Candela Peña no estaba conforme con estas primeras pinceladas sobre su difícil situación, en pie de guerra contra el seguro del hogar que supuestamente le cubre de peligros y subsana los desperfectos amparados por sus cláusulas. Uno que ahora que por fin lo necesita le ha dejado sin opciones y con un mosqueo monumental: “Hoy no puedo más con esta corriente de haz por estar bien y por de tu parte. Pues no. Hay días, semanas, incluso meses que todo decide torcerse y hace que estés hasta la peineta de majaderos, de mala educación y de personas que se colocan por encima sin ser ese su lugar, y exijan más y sin valorar lo que se les hace”, comenzaba a desahogarse una vez más en otro post.

“Que no pare de llover, que lleves esperando el texto de un posible trabajo siete meses, pero nadie espere ni tres semanas por tu conciliación. Madre soltera sin que nadie te pueda ayudar en este momento para ir a rodar fuera. Dando gracias que tienes los 70 euros para pagarte la terapia de hoy. Asombrada ante la lectura de tanto periodismo/bullying que me paso mi parada de metro. Que lleves 30 años en un banco sin dar ni medio problema y al romperse una tubería, el seguro de hogar decide que arregla el interior, pero que del exterior no se hace cargo. Pues sí. Hoy el día me parece una mierda, así que agradezco a todas las personas que como opción de vida escogen ser amables e intentan facilitar la vida a los demás”, termina de denunciar Candela Peña cómo se le han acumulado los males hasta crispar sus nervios. Se consuela al menos con poder ir a terapia a desahogarse con más detalle, más allá de los explayado en su cuenta personal de Instagram ante sus fieles seguidores.