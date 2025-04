Anabel Pantoja, superviviente del apagón en su oasis canario: "Mi madre me ha llamado muy asustada"

Millones de españoles y portugueses siguen sin luz en este histórico lunes 28 de abril. El apagón generalizado se produjo cerca de las 12:30 de la mañana debido a un fallo múltiple cuyas causas todavía no se han aclarado, y aunque en varios puntos del norte y el sur ya se ha repuesto, las principales ciudades del país siguen sin energía, es decir, en cero absoluto.

Los archipiélagos canario y balear han sido de las pocas zonas, por sus evidentes condiciones de insularidad, que no han sufrido el apagón que ha sumido a la ciudadanía en la incertidumbre. Desde su oasis de electricidad canario, Anabel Pantoja se ha pronunciado en redes sociales, para los privilegiados que todavía tienen batería en sus dispositivo móviles y conexión a Internet, sobre sus impresiones sobre lo que está ocurriendo en España y Portugal.

Anabel Pantoja en una imagen de archivo Gtres

"No sé quién me verá ahora en Instagram porque se acaba de caer todo. Aquí, en Canarias y Baleares, gracias a Dios no, como Ceuta y Melilla, pero en la península están sin nada. Mi madre me ha llamado superasustada, no sé cómo me ha podido llamar. Vosotros no podéis ver la tele porque no tenéis electricidad, pero yo estoy viendo las noticias y es increíble lo que se ha parado el mundo", comienza diciendo la influencer, que lanza una reflexión: "¿Si esto se alarga unos días qué pasaría? Las empresas y demás... Sí, al final saldrían adelante, pero somos muy dependientes de la electricidad, de Internet..."

Anabel Pantoja, preocupada

Pantoja vive con preocupación lo ocurrido en la península Ibérica, aunque con la tranquilidad de que ella y su hija se encuentran en Canarias. "Estoy en shock con todo lo que está pasando. Es increíble cómo se puede paralizar no un país, sino varios, sin luz ni Internet ni nada. Hasta en el más simple detalle de no llevar dinero en efectivo, porque así se podría pagar un taxi o algo en el supermercado para tener lo mínimo para comer", expone Pantoja, que ha aprendido la lección y tiene claro que si hay próxima vez, estará preparada por si también afecta a Canarias: "Hay que tener lo mínimo, unas velas, una linterna, un camping gas para poder hacer algo y comer calentito... Yo, cuando pueda, voy a comprarlo seguro para tenerlo en el garaje por lo que pueda pasar, pero es increíble lo que está pasando".

Habla Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno se ha dirigido a la ciudadanía tras el primer Consejo de Seguridad y ha asegurado que se espera que en las próximas horas se restablezca parte del servicio eléctrico. Además, ha pedido calma, que se usen los teléfonos de forma responsable para no saturar el sistema, que se eviten desplazamientos innecesarios y que se comparta información solo procedente de medios oficiales y fiables.