Carla Goyanes, feliz por el paso dado por su madre, Cari Lapique: “Muy fuerte no sé si está”

Este verano ha sido negro para la familia Goyanes, después de la muerte del patriarca, Carlos Goyanes, para 19 días después tener que decir adiós a su hija mayor, Caritina Goyanes. Ambos fallecieron a consecuencia de un fallo cardiaco, sumiendo en la tristeza al resto de la familia. Carla Goyanes se ha mostrado destruida en sus apariciones públicas, pero poco a poco fue recuperando el talente y ejerciendo de pilar incondicional para su madre, Cari Lapique, cuya entereza ha conmovido a propios y extraños. Se ha mostrado fuerte en todo momento, a pesar de las duras circunstancias por las que ha atravesado. Así lo ha demostrado en las imágenes que evidenciaban cómo arropaba al viudo de su hija en su retorno a la rutina, como a su propia vuelta al trabajo, el cual tuvo lugar este martes, tan solo dos meses después de sus duros reveses.

Carla Goyanes Gtres

“Orgullosa de lo fuerte que es mi madre”, escribía Carla Goyanes en redes sociales al ver cómo Cari Lapique retomaba sus compromisos profesionales aparcados por la tragedia. Así lo ha hecho recibiendo a sus amigas en el showroom en el que trabaja en la Milla de Oro de Madrid, donde no faltó Ana Rosa Quintana, entre otros rostros conocidos. Después de esto, la hija de la empresaria ha tenido oportunidad de hablar sobre cómo ve a su madre en su duelo, al pasarse por su rincón de moda para apoyar públicamente su vuelta a la rutina: “Hay que volver a todo, hay que ser fuertes”, mantenía Carla ante los reporteros de ‘Europa Press’. No es capaz de aventurarse a decir si su madre está ya lista o no para dar el paso de regresar al trabajo, pero sí está convencida de que supondrá un punto de inflexión positivo para ella.

“Muy fuerte no sé si está, pero la cuestión es que el trabajo siempre viene fenomenal y te tiene la mente ocupada y es que hay que trabajar, no queda otra. Es muy bueno sí”, confiesa Carla Goyanes, que vela por la estabilidad de su madre. Lo hace a las puertas de su showroom, donde este martes su tía, Miriam Lapique, confesó que se había instalado en España para estar al lado de Cari y velar por su recuperación anímica: “Mi hermana es impresionante, le gusta mucho trabajar y le va a distraer. Le viene bien, además. Le viene bien, porque si no, ufff, muy duro”, reconocía Miriam. Unas palabras que aplaude ahora su sobrina pequeña un día después en el mismo lugar: “Me he quedado alucinada de lo bien que ha hablado y que todo os lo ha contado”, zanjaba.