La desgarradora carta de Carla Goyanes a su padre, en la que habla directamente con él

La muerte de Carlos Goyanes ha sido un varapalo que nadie esperaba. Su familia no podía imaginar que el pasado miércoles perdiese la vida a los 79 años. Lo hizo mientras dormía, junto a su familia en Marbella. Todos están destrozados, como así se pudo volver a ver durante el funeral, en el que su viuda, Cari Lapique, y sus hijas, Caritina y Carla Goyanes, no pudieron contener la emoción. Muchos seres queridos y amigos quisieron arroparlas y ayudarlas a soportar, en parte, el dolor de la pérdida. Especialmente con la hija menor, Carla, que se mostró en la capilla de Guadalmina completamente rota, sin poder articular palabra. Pero tenía mucho que decir sobre su padre, con el que estaba muy unida y a quien tenía como ejemplo a seguir, hasta el punto de seguir sus pasos profesionalmente.

Carla Goyanes junto a su padre, Carlos Goyanes Instagram

Al refugiarse en sus recuerdos tras la ceremonia tras llegar a casa, Carla quiso hacer entender al mundo quién era realmente su padre para ella. Lo ha plasmado a través de un vídeo publicado en su cuenta personal de Instagram, a modo de carrusel de fotografías de instantes felices junto a su familia. Todas ellas para mostrar la faceta más íntima y desconocida de Carlo Goyanes, al padre y al abuelo, más allá de su repercusión mediática. Un vídeo cargado de momentos especiales que ahora rememora con cariño y pena, que ha querido acompañar con un desgarrador escrito. Unas palabras que van dirigidas a él directamente, aunque con todos como testigos del profundo amor que atesora por él, de ahí el vacío que ahora siente.

“Papá, no te haces una idea de lo que te vamos a echar de menos. Eres el mejor padre y abuelo que se puede tener. Y no porque lo diga yo, sino que cualquier que te haya conocido de verdad lo sabe. Ahora mismo soy incapaz de imaginarme una vida sin ti. Ojalá pudieras ver lo bonito que ha sido toda la gente que se volcó para intentar ayudarte, toda la gente que desde el primer momento ha estado a nuestro lado consolándonos y a la vez conmocionados por haberte perdido tan de repente”, comienza a expresarse Carla Goyanes, en shock por lo sucedido. Le consuela lo querido que es su padre y cómo se lo ha transmitido aquellos que estuvieron sosteniendo a su familia en el funeral: “Todos tienen buenos recuerdos de ti, de tus distintas etapas de la vida y disfruto escuchándoles. Todos coinciden en lo bueno que eras, lo auténtico, genial y transparente, lo divertido, especialmente la devoción que tenías por tu familia. Sin tonterías. No solo nos han mostrado el cariño que nos tienen, sino el que te tenían a ti”.

Carlos Goyanes y Cari Lapique con sus hijas y sus cinco nietos Instagram

“Me hace muy feliz saber que te has ido rápido y sin sufrir, aunque me duele no haber tenido tiempo de despedirme. Te has ido disfrutando de las vacaciones con tu familia y en paz. Te queremos y nunca te vamos a olvidar. Gracias por todo lo que me has dado a mí y a mis hijos. Siento que no hayas podido disfrutar más tiempo de tus nietos como te hubiera gustado, como esperabas hacer. Descansa en Paz”, terminaba por despedirse Carla Goyanes de su padre en una carta que ha emocionado a todos, junto a un vídeo cargado de momentos especiales de la familia. Instantes donde tienen un gran protagonismo los dos hijos de Caritina Goyanes y los tres de su hermana menor.