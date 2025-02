Carlo Costanzia padre responde a la desgarradora carta de su hijo: "Nunca estarás solo"

Carlo Costanzia ha reaparecido en su perfil de Instagram con un durísimo vídeo en el que reflexiona, a través de una desgarradora carta, sobre algunos de los momentos más complicados de su vida y explicando el motivo de su ausencia estos últimos meses.

"Como sabéis, llevo un tiempo alejado de las redes. De este adictivo mundo de apariencias donde tenemos más prisa por mostrar lo que vivimos que de vivirlo realmente. Donde aparentamos ser felices aun sin serlo, donde está mal enseñar que estás mal, y la realidad de nuestras vidas se aleja de lo que mostramos por la ansiedad de aparentar algo que realmente no somos. Todo el día encima de una pantalla y alejado siempre más de nosotros mismos, y por eso, decidí parar", comienza diciendo el novio de Alejandra Rubio.

"He pasado por los momentos más oscuros de mi vida, aun creyendo haber pasado ya por ellos demasiadas veces, donde he tenido que lidiar con infamia, mentira, acoso, depresión. Abandonado por mucha gente que pensaba amiga, familiares que me han dado la espalda a nivel personal y laboral, de noches encerrado, noches en vela, mañanas sin querer levantarme de la cama, pensamientos intrusivos de suicid** y de volver a retomar malos hábitos, de caer en lo fácil, de rendirme y querer escapar de todo", desvela Carlo. "Hoy puedes estar aquí y mañana no. Y aunque pasemos por malos momentos, de todo se sale. Incluso más fuertes, reforzados, sabios, y cuando se empieza a ver esa luz al túnel, que no es más que nuestra luz interior reflejada en nuestra mirada, entenderemos lo importante de esta vida y lo bonito que es vivirla. Que la felicidad se encuentra en los pequeños instantes. En la lucha, la disciplina, el trabajo. Y solo así seremos libres".

La respuesta de Carlo Costanzia padre

Las reacciones a la desgarradora carta del hijo de Mar Flores no se han hecho de esperar y el post se ha llenado de numerosos mensajes de cariño hacia Carlo. Su padre, ante las palabras de su hijo, no ha dudado en dedicarle unas emotivas palabras de amor y apoyo, mensaje que evidencia en qué punto está su relación. "Siempre estaré orgulloso de ti, nunca estarás solo, ahora menos que nunca", comienza diciendo Carlo Costanzia padre, refiriéndose a su recién estrenada paternidad. "No hay amor más grande que para un hijo, cuando entiendes que hay una persona más importante que tú , que darías todo por él y que deseas que sea mejor que tú. Por mucho que sufras, solo ver en su cara una sonrisa o sentir su abrazos te hará olvidar todo y te hará siempre seguir adelante. La vida es un lucha y que merece luchar por ella más aún para la de tus hijos. Bienvenido a tu nueva etapa de tu vida", finaliza el ex de Mar Flores, muy orgulloso de su hijo.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio INSTAGRAM

Alejandra Rubio también ha apoyado públicamente a su pareja y ha comentado la publicación con un emoji de un corazón y un símbolo del infinito. La pareja está viviendo en una nube desde que el pasado 6 de diciembre llegó al mundo Carlo, el primer hijo de ambos. Desde entonces, están volcados en su bebé.