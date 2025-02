La carta abierta de Carlo Costanzia en su vuelta a las redes: "Familiares me han dado la espalda"

Carlo Costanziaha compartido un vídeo en Instagram en el que se sincera como nunca antes había hecho. Con una imagen de una barra cargada al 99 por ciento, el actor deja entrever que algo va a comenzar.

Junto a una serie de imágenes de su día a día, Carlo Costanzia ha comenzado diciendo: "Como sabéis, llevo un tiempo alejado de las redes. De este adictivo mundo de apariencias donde tenemos más prisa por mostrar lo que vivimos que de vivirlo realmente. Donde aparentamos ser felices aun sin serlo, donde está mal enseñar que estás mal, y la realidad de nuestras vidas se aleja de lo que mostramos por la ansiedad de aparentar algo que realmente no somos. Todo el día encima de una pantalla y alejado siempre más de nosotros mismos, y por eso, decidí parar".

A continuación se ha sincerado sobre los momentos más difíciles con los que ha tenido que lidiar.: "En este tiempo de lucha conmigo mismo, de mucho sufrimiento, de largas conversaciones con mi ego, de duro trabajo, de búsqueda de mi verdadero yo, donde he pasado por los momentos más oscuros de mi vida, aun creyendo haber pasado ya por ellos demasiadas veces, donde he tenido que lidiar con infamia, mentira, acoso, depresión. Abandonado por mucha gente que pensaba amiga, familiares que me han dado la espalda a nivel personal y laboral, de noches encerrado, noches en vela, mañanas sin querer levantarme de la cama, pensamientos intrusivos de suicid** y de volver a retomar malos hábitos, de caer en lo fácil, de rendirme y querer escapar de todo", ha continuado. Señalando además que no ha sido fácil callar "la voz de mi ángel malo" para dar prioridad a "lo bueno, lo difícil, el trabajo duro, la lucha interna y mental".

"He entendido que Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros, donde una vez más he corroborado que lo que no te mata te hace más fuerte. Que los problemas son problemas porque tienen una solución y si no, no lo serían. Simplemente, es la vida que avanza y da sabias lecciones", ha continuado el actor.

Las malas experiencias le han servido al modelo a saber quiénes son las personas que quiere que permanezcan junto a él. "En este tiempo he encontrado la verdad, la gente que vale la pena, la que se ha quedado a mi lado en las peores y los que seguirán estando en mi mesa el día del triunfo. El apoyo incondicional de la familia, el amor y sobre todo, este bellísimo regalo del cielo transformado en vida que lleva mi sangre, mis genes, mi legado, mi hijo", ha reflexionado junto a unas imágenes del bebé junto a Alejandra Rubio.

Para terminar ha querido dar un consejo a sus seguidores. "Con esto quiero deciros que la vida es el mayor tesoro que tenemos. Porque hoy puedes estar aquí y mañana no. Y aunque pasemos por malos momentos, de todo se sale. Incluso más fuertes, reforzados, sabios, y cuando se empieza a ver esa luz al túnel, que no es más que nuestra luz interior reflejada en nuestra mirada, entenderemos lo importante de esta vida y lo bonito que es vivirla. Que la felicidad se encuentra en los pequeños instantes. En la lucha, la disciplina, el trabajo. Y solo así seremos libres".