El esperado posado de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia con su bebé

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia dieron la bienvenida a su primer hijo, el pasado 5 de diciembre. Y no ha sido hasta ahora que la pareja ha posado con el bebé desde la intimidad de su hogar. Ha sido el actor el que ha compartido las imágenes en su perfil de Instagram. De esta manera, el hijo de Mar Flores regresa a las redes sociales tras un tiempo apartado de ellas.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, junto al pequeño Carlo Instagram

"Después de mucho tiempo parece que estamos de vuelta y creo que esta era la mejor forma para resumir un poco porque he estado tanto tiempo desconectado", publica el actor junto a un vídeo en el que se le ve no solamente posando con su familia sino explicando los motivos de esa desaparición de las redes sociales. "He tenido que lidiar con infamia, mentira, acoso, depresión, abandonado por mucha gente que pensaba amiga, familiares que me han dado la espalda a nivel personal y laboral, de noches encerrado, noches en vela, mañanas sin querer levantarme de la cama, pensamientos intrusivos de suicidio y de volver a retomar hábitos, de caer en lo fácil, de rendirme y querer escapar de todo", confiesa.

Además Carlo asegura que en esos momentos tan duros ha encontrado gente que "vale la pena", en referencia a su pareja Alejandra Rubio, a la que le da las gracias por quedarse a su lado en un momento tan complicado. Pero también destaca que lo más valioso de este periodo es el nacimiento de su hijo en común, "este bellísimo regalo del cielo transformado en vida que lleva mi sangre, mis genes, mi legado, mi hijo".