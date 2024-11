Alejandra Rubio habla de su boda con Carlo Costanzia: "Es mi marido"

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya cuentan las semanas para dar la bienvenida a su bebé. La hija de Terelu Campos está embarazada y pese a la premura de los acontecimientos dice estar encantada con la nueva vida que está a punto de abrazar. Los rumores sobre una supuesta crisis con el padre de la criatura que espera son incesantes pero ella los niega día tras otro en el plató de “Vamos a ver”, el mismo programa en el que acaba de confesar que le encantaría pasar por el altar.

“Me ha escrito mi marido”, ha contestado a un curioso Joaquín Prat que le ha preguntado con quién hablaba por teléfono. “Marido”, un término que ha sorprendido a los allí presentes. “Hombre, voy a tener un hijo con él, no es un señor que me he encontrado en una esquina”, se ha defendido ella.

Alessandro Lequio, como si de un miembro de la Real Academia Española se tratara, le ha recordado que no puede referirse como “marido” a Costanzia si no se ha casado con él, a lo que Rubio ha respondido que estaría encantada de hacerlo.

Alejandra Rubio en un evento de Navidad. Gtres

“Yo me quiero casar y es mi pareja, ¿qué problema hay con que le llame marido aunque no me haya casado aún? Ya me casaré”, ha expresado la nieta de María Teresa Campos, dejando claro que su boda con Costanzia se producirá tarde o temprano. “Tú no vendrás”, amenaza a Lequio.

Sin viaje a Honduras

Además, Alejandra Rubio ha aprovechado su presencia en el plató de Telecinco para desmentir la participación de Carlo Costanzia en la próxima edición de “Supervivientes”, que dará comienzo muy poco tiempo después de que la joven salga de cuentas.

La hija de Terelu Campos descarta la idea de que su pareja se pierda los primeros meses de vida del bebé que esperan y recalca que Carlo se mantendrá a su lado en sus primeros días como familia.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Telecinco

“Llevar en portada una información falsa es… Telita. Todos los años hacen la propuesta y Carlo ha dicho que no rotundamente. Ni se ha negociado ni se ha hablado nada. La única supervivencia que va a hacer Carlo serán las noches sin dormir cuando tengamos al bebé. No se le pasa por la cabeza dejarme sola porque él es así. Vamos a tener dentro de poco una persona a la que cuidar y Carlo no se va a ir a ninguna parte, ya sea a ‘Supervivientes’, ‘Gran Hermano’ o Tombuctú. Eso no va a pasar”, sentencia Rubio.