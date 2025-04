Carlo Costanzia, uno mas del clan Campos en la Semana Santa de Málaga junto a Terelu y Alejandra Rubio

Dos años después de la muerte de María Teresa Campos, fallecida el 5 de septiembre de 2023, Terelu Campos ha vuelto a Málaga para cumplir con la tradición y disfrutar de la Semana Santa y del Cautivo, Hermandad a la que está muy unida y por la que siente devoción. Hasta la ciudad andaluza se ha desplazado la televisiva junto a su hija Alejandra. A diferencia que su madre, la nieta de María Teresa Campos ha intentado mantener un perfil mucho más bajo que su progenitora y se ha sabido de su estancia en Málaga por sus historias de Instagram.

Cediéndole todo el protagonismo a Terelu Campos en Lunes Santo, la periodista visitó horas antes de la procesión a la Hermandad del Cautivo. Allí, la hermana de Carmen Borrego se reencontró con María del Monte. Durante esta visita al trono, la madre de Alejandra no pudo evitar emocionarse ante el trono y se derrumbó frente al Cautivo, sobrepasada por los recuerdos.

Carlo Costanzia acompaña a su familia política en Málaga

Una vez comenzada la procesión, Terelu Campos disfrutó del Lunes Santo desde un balcón, acompañada por su hija Alejandra y su yerno, Carlo Costanzia. En un vídeo que ha compartido la nieta de María Teresa, aparece una joven cantándoles a ella y su madre, y de fondo el hijo de Mar Flores, viviendo con gran emoción la jornada de Lunes Santo, una fecha muy especial para todas las Campos. El joven italiano no ha querido perderse esta tradición de su familia política, aunque ha preferido mantener un perfil muy discreto.

Terelu Campos ante el Cautivo de Málaga Gtres

La que sí ha faltado a la Semana Santa de Málaga ha sido Carmen Borrego. Tal y como desveló en una reciente entrevista a LA RAZÓN, pasará estos días en Madrid "porque tengo poco tiempo y he decidido que ya iré cuando pueda ir más días. Quiero ver a toda mi familia y solo con tres días no me da la vida, es una paliza". Aún así, está deseando poder transmitir esta tradición al pequeño Marc y que herede esta pasión por la Semana Santa que tanto caracteriza al clan Campos. "Yo estoy loca por llevar a mi nieto a la Semana Santa de Málaga, que ya lo haré cuando sea un poco más mayor, porque todavía es muy pequeño. Espero que sea igual de 'semanasantero' que todos nosotros".