Carlo Costanzia se venga de su ex: así se juega con la casa y con Alejandra Rubio

La semana pasada el escándalo fue mayúsculo cuando el kiosco rosa publicaba sus apasionados besos. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se convertían en los protagonistas indiscutibles por iniciar un idilio furtivo del que pretendían que nadie supiese nada. Sin embargo, sus pasos han sido bien retratados por los paparazzi, que una semana después regresaron con nuevas imágenes de otras citas de los tortolitos. Pero también las cámaras de televisión han logrado captar algunos de sus encuentros, como aquel que tuvo lugar por la noche en casa del hijo de Mar Flores y que terminó a la mañana siguiente cuando la hija de Terelu Campos abandonó la vivienda. Un nidito de amor que no está muy lejos de Jeimy, la quien fuese novia del cantante y actor hasta que el mes pasado le echase de su casa.

Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia TardeAR

No cabe dudas de que Alejandra Rubio está ilusionada con Carlo Costanzia. Al principio quiso dejar claro que no es su novio, pero sí confirmaba que se estaban conociendo y que estaban sentando las bases de una relación muy bonita. Al final ambos se dejaron de eufemismos y han dado muestra de que lo suyo va en serio, al menos por ahora. Y es que están dando pasos que afianzan lo suyo, como es encontrar un refugio en el que esconder sus carantoñas y arrumacos de miradas ajenas. Eso sí, ya podrían haberlo encontrado algo más lejos de la ex del artista, pues comparten barrio y muy posiblemente se producirá el tenso encontronazo fortuito.

La exnovia de Carlo Costanzia ya habló sobre la casa que compartían en Madrid. Fue ella la que facilitó el domicilio al hijo de Mar Flores, pues por sus líos con la justicia debía justificar un domicilio concreto, una persona que velase por él y cumplir ciertos requisitos adicionales. Pero una vez que rompieron y que ella le echó de la casa, a él no le quedó más remedio que hacer noche en un centro de reinserción social durante dos semanas. No obstante, su suerte ha cambiado, al encontrar una nueva casa en la que registrar su pulsera telemática y continuar con su rutina. Y, de paso, incluir a su nueva chica en ella.

Carlo Costanzia Gtres

Ahora bien, parece muy probable que Alejandra Rubio y Jeimy puedan cruzarse un día yendo a comprar cualquier cosa al súper. Carlo Costanzia ha priorizado su bienestar y ha decidido mudarse muy cerca de su ex: “Él está cómodo en este barrio, tiene amigos y ha decidido quedarse aquí”, aseguran en ‘TardeAR’. El programa de Ana Rosa Quintana ha mostrado además imágenes de cómo el protagonista comienza a dar forma al que será su nuevo hogar y también su nidito de amor con la hija de Terelu Campos. Ha movido cajas con sus pertenencias, además de adquirir un tendedero para secar la ropa. Todo muy cotidiano. Y es que eso es precisamente lo que desea la pareja, hacer sus vidas sin mayores pretensiones, vivir su amor lejos de las cámaras y, si es posible, que la ex también quede lejos, aunque dentro del mismo barrio.