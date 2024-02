La cita exclusiva cita romántica de Alejandro Rubio y Carlo Costanzia en un lujoso restaurante de Madrid

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia continúan acaparando todas las tertulias de la crónica social de nuestro país por su noviazgo. A raíz del reportaje de "Semana", ambos jóvenes se han convertido en los protagonistas indiscutibles de la prensa rosa patria. A pesar de la presión mediático, parece ser que la pareja ha decidido dejar de esconderse, ajenos a cualquier tipo de información sobre ellos. Aunque son perseguidos día y noche por las cámaras, la televisiva y el actor han normalizado la situación y continúan dando rienda suelta a su pasión por Madrid.

Tanto es así, que ayer protagonizaron dos portadas del quiosco diferentes. Pero después de confirmar los dos su incipiente relación, ahora solo les queda esperar que pase el chaparrón mediático para volver a recuperar la normalidad y continuar conociéndose sin paparazzis cerca. Aún así, parece ser que no van a dejar de que esto afecte a su romance y, por eso mismo, la pareja ha vuelto a disfrutar de una cita secreta en un conocido y exclusivo restaurante de la capital.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, pillados besándose en la portada de "Semana" Semana

Aunque entraron por puestas diferentes para no ser interceptados por la prensa, tuvieron que salir sí o sí juntos, momento en el que fueron fotografiados. Después de la romántica velada, la pareja abandonó el establecimiento en un coche VTC y se dirigieron a la casa de Carlo Costanzia, lugar en que pasaron la noche. En cuestión de días, su romance se consolida por momentos y parece ser que su relación se está fortaleciendo frente a la adversidad y las polémicas que los envuelven.

Alejandra Rubio ha encontrado en el hijo de Mar Flores su mayor refugio en estos días en los que se encuentra sobrepasada por el aluvión mediático. La joven, ayer, durante su intervención en "Así es la vida", volvió a pedir respeto por su salud mental y aseguró que estaba "harta" de ser el centro de atención. A pesar de todo, como experta en los medios desde que nació, es consciente de que le queda otra que aguantar: "Supongo que esto pasará, que saldrá algo que les interese más y se pasará, como todo". "No me he visto en una situación así nunca. Ya no sé qué decir ni qué hacer", expresó, cansada de todo el boom mediático que ha supuesto su noviazgo con Carlo Costanzia.