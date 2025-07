A Carlos Herrera le habría gustado hacer de villano en "Torrente", pero…

Santiago Segura estrenó su primer "Torrente" en 1998. Con su estilo irreverente y un humor gamberro y políticamente incorrecto, "Torrente, el brazo tonto de la ley" arrasó en taquilla, inaugurando una de las sagas más populares del cine español. En el reparto de cada una de las entregas fue jugando con la combinación de actores profesionales y celebridades de diferentes ámbitos. En su debut aparecieron, por ejemplo, Toni Leblanc, que llevaba varios años retirado, Andreu Buenafuente y El Gran Wyoming.

«Torrente 4. Lethal crisis»: No hay quinto malo larazon

En las siguientes, fueron llegando José Luis Moreno, como villano, Arturo Valls, David Beckham, Jesulín de Ubrique, Belén Esteban, Toni Cantó, David Bisbal, Iker Casillas o incluso Alec Baldwin, otro villano.

Ponga un Torrente en su vida

Si continuamos con la lista, tendremos que pensar que en este país no somos nadie si no hemos salido en una de Torrente. Aunque sea un mínimo cameo que nos conceda ese instante de gloria tan anhelado. No nos darían un Goya, pero sí un Torrente, igualmente cabezón.

¿Puede un famoso resistirse a la tentación? Al parecer, sí. Santiago Segura llamó a la puerta del periodista Carlos Herrera y este declinó su propuesta. Lo ha confesado ahora el cineasta, según revela Europa Press, y ha contado también el motivo. "Fue por culpa de Mariló. Según Carlos Herrera y su hijo, fue Mariló", asegura.

Carlos Herrera @Cope

El popular locutar de COPE "estaba dispuesto" a hacer de villano, pero su exmujer le aconsejó que no lo hiciese. A Santiago Segura le sorprendió su rechazo porque, según dice, le constaba que "era muy fan de la saga Torrente".

Hubo más rechazos

No ha sido el único que no ha sucumbido a los encantos del director madrileño. En "Torrente 1" quiso contar con Álex de la Iglesia. Quería que hiciera un papel y le respondió que sí, luego le llamó y le comentó que había cambiado de opinión. Estas fueron sus palabras: "Oye, que se lo he comentado a mi madre y me ha dicho que yo soy un director, que no soy un payaso". Segura le respondió: "Pero tío, si está Fernando Trueba, que tiene un Oscar". El cineasta reproduce la conversación con su habitual ironía.

Este verano, triunfa con "Padre no hay más que uno: Nido repleto", la quinta entrega de esta otra saga, igualmente hilarante. En ella, Javier (interpretado por Segura) se enfrenta al desafío de un hogar donde nadie parece querer irse de casa, a diferencia del concepto tradicional del nido vacío.

Un fotograma de "Padre no hay más que uno 5" Imdb

Y, según ha confesado, lleva tiempo dándole vueltas a "Torrente Presidente", la siguiente película, pero cree que, dada la absurdidad que ha alcanzado la realidad política en el país, le cuesta dar con la tecla que la supere en la ficción.