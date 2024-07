Este es el módulo especial donde han trasladado a Carlos "El Yoyas"

Carlos Navarro, conocido como"El Yoyas" ha sido trasladado este lunes a la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde está previsto que sea ubicado a partir de mañana en un módulo destinado a presos por delitos de violencia de género. Según han informado fuentes cercanas al ámbito penitenciario, "El Yoyas" pasará este día en el departamento de ingresos del centro, y a partir del martes está previsto que sea ubicado concretamente en el módulo 12 de dicha cárcel catalana.

"El Yoyas" ha copado varios titulares en estos días: el exconcursante de la segunda edición de Gran Hermano, que estaba huido de la justicia desde noviembre de 2022, fue detenido el miércoles pasado por Los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional. Navarro había sido condenado por maltratar a su expareja, Fayna Bethencourt, a quien conoció en el mismo reality. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión, concretamente en Brians 1, cercana a la prisión a la que ha sido trasladado hoy.

"Encantado" de su estancia en prisión

El abogado de Navarro, Esteban Gómez, ya le ha visitado y ha desvelado cómo está siendo la adaptación y su relación con el resto de presos. "Lo que le comentó a su letrado es que estaba perfectamente adaptado, ya había conseguido los bonos del tabaco y los bonos de la cafetería", reveló hace unos días Mayka Navarro. Respecto a la vida en prisión, "El Yoyas" incluso frivolizó y le confesó a Gómez estar "encantado" con la comida y que si lo llega a saber no se habría convertido en un prófugo de la justicia, "porque en la cárcel se comía mejor que en la mili".

El letrado comentó en el programa 'Fiesta' cual sería su defensa hacia el televisivo, dando a entender un pronóstico reservado. "Por el momento, no se me ocurre hablar de algo como el tercer grado. Hasta que no haya cumplido al menos dos años de condena pienso estar calladito y no pedir nada, vamos a mantenernos así", ha argumentado.

Carlos Navarro, "el Yoyas" Instagram Instagram

El propio abogado confesó su desacuerdo con su cliente: "Este miércoles, a las dos horas de ser detenido, recibo una carta en la que se me pide que Carlos nombre procurador, y a mí mientras no tenga una orden expresa yo tengo que pelear hasta el final y ejercer su derecho a defensa (...) Yo no lo puedo respaldar, pero puede que dentro de tres años, si hay buen comportamiento, se pueda pedir algo", desveló.

Las palabras de Fayna Bethencourt

Carlos Navarro y Fayna Bethencourt se conocieron en Gran Hermano en el año 2001 y mantuvieron una relación de más de quince años con dos hijos en común. Bethencourt hizo público el maltrato que sufrieron ella y sus hijos en 2017. Respecto a su detención, confesó su alivio pero también admitió que tenía sentimientos encontrados respecto a su detención: “No estoy contenta, hay tristeza y mucho dolor”, contó a la revista 'Lecturas'. “No me sale odiarlo. Sentí alivio”, agregó.

Carlos "El Yoyas" Gtres

"Estoy aquí para que sepan que se puede salir y andando. Él me amenazaba muchísimas veces y me decía que iba a ir a mi isla, pero con las piernas por delante", explicó su expareja en una de sus últimas entrevistas en televisión.