Carlota Corredera vende su ropa en Internet

Tras la caída de las audiencias de Mediaset, como consecuencia de la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, en la que se autoproclamó líder del feminismo radical nacional y abanderada de la causa de la ex mujer de Antonio David Flores, no son muchas las puertas laborales que se le han abierto a Carlota Corredera, después de su salida de la tele.

"Ella nunca lo reconocerá, pero sabe que se equivocó, que no fue nada lista", comenta una persona de su entorno más cercano a Informalia, quien además asegura que "Carlota no volvería a actuar de la misma manera. Públicamente no lo va a verbalizar nunca; de hecho, siempre dice que volvería a hacerlo, pero en privado sí admite que actuaría de otra manera y que aseguraría su puesto de trabajo, como hicieron otros".

Según publica el mismo portal de noticias, Carlota acaba de anunciar que dará un curso de presentadores y reporteros en el que participarán algunos de sus compañeros, como David Valdeperas, director de "Sálvame".

Además, Carlota está vendiendo, en una conocida plataforma de ropa online, que otras famosas ya utilizan, muchas de sus prendas. En total 86. Así las describen en la página: "Hay ropa de todo tipo, aunque destacan sus prendas favoritas: blazers y vestidos. Y lo mejor es que todas están a precios increíbles para que puedas renovar tu vestidor con mucho estilo y sin gastar de más. Entre sus prendas encontrarás marcas variadas, desde firmas premium como Zadig & Voltaire, hasta fast-fashion como Violeta by Mango o Zara. Todas las prendas son revisadas a mano, para que todo lo que compres sea de gran calidad".