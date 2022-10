Carlota Corredera desvela el dineral que ganó con un solo trabajo

Carlota Corredera se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión. Su longeva carrera al frente de “Sálvame” y otros programas de éxito le ha valido para extender su trayectoria mediática más allá de la pequeña pantalla. La de Vigo cuenta con varios libros publicados y se ha convertido en toda una influencer, con más de 470.000 seguidores en su perfil de Instagram. Es una invitada frecuente a diferentes eventos y las marcas se la rifan para que sea la imagen de sus productos o servicios, unas oportunidades de negocio que le han permitido engrosar su ya abultada cuenta bancaria.

Ahora, Carlota Corredera ha revelado cuál fue la máxima cifra que cobró por un solo trabajo, y sobrepasa por mucho las ganancias anuales de un ciudadano de clase media: ¡40.000 eurazos! La presentadora ha explicado en “Menudo cuadro”, el podcast de David Andújar y David Insua, que ese es el número más grande que ha visto en un solo cobro, pero apunta que “algunas marcas que han apostado por mí” han podido abonarle mucho más dinero a lo largo del tiempo que han durado sus contratos de colaboración o patrocinio.

Pero Carlota Corredera no se ha pronunciado solo sobre sus ingresos económicos, sino que también ha profundizado en los problemas con los que ha tenido que lidiar a consecuencia de su trabajo público. Aunque es consciente de la contraprestación que su proyección le supone, la presentadora establece unos límites muy claros en lo que a sus más allegados se refiere. “Mi familia es mi límite. Yo estoy aquí voluntariamente, es mi decisión, pero mi gente no está. Entonces, cuando se traspasa la frontera y se va a por mi gente o está mi gente por en medio, no reparo. No reparo porque es mi responsabilidad”, sentencia.

Además, sobre el argumento de que los personajes públicos deben aguantar todo tipo de críticas porque forma parte de su trabajo, Carlota Corredera se muestra algo contraria: “En el sueldo va que tú sepas que la gente tiene redes para hacer público lo que opina de tu trabajo, pero las agresiones y la violencia (aunque sea verbal) no van en mi sueldo”.