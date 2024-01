Carmen Borrego a Edmundo Arrocet: "Déjanos que vivamos tranquilamente"

La tensión que surgió entre Edmundo Arrocet y la familia de María Teresa Campos no ha hecho más que crecer desde el fallecimiento de la mediática presentadora. En el último mes parecía que las aguas se habían calmado y ambas partes mantenían una distancia prudente con respecto a la polémica. Sin embargo, las recientes declaraciones del humorista y empresario han vuelto a poner a los implicados en el centro del debate.

Y es que no tendría "ningún problema en saludar a Carmen y Terelu si coincidimos en algún sitio. Pero reconozco que me duele que hayan hablado mal de mí y que digan que soy lo peor que le ha pasado a su madre en la vida… con la de viajes y las cosas que hicimos juntos", confesó el mismo "Bigote".

Edmundo Arrocet, ¿se plantea escribir sus memorias con María Teres Campos? ¡Su mensaje a Terelu y Carmen Borrego! Europa Press

No se esperaba que hubiera respuesta por parte de las Campos, pero esta tarde en "Así es la Vida" Carmen Borrego no ha podido evitar estas palabras y ha respondido con cordialidad, pero dejando clara la indiferencia que le transmite el que fue pareja de María Teresa Campos: "A ver, ‘este persona’ yo lo que le deseo es que sea muy feliz, que le vayan muy bien sus negocios, que gane mucho dinero, que tenga muchas novias que le hagan super feliz. No lo quiero en mi vida. No estaba en nuestra vida desde hace mucho tiempo y no lo va a estar, pero yo no le deseo nada malo", comenzaba en el espacio televisivo de la parrilla de Telecinco.

Aunque no querría tener ninguna relación con Edmundo, Carmen Borrego ha resaltado que "tengo educación porque mi madre, otra cosa no, pero nos ha educado fenomenal y cuando encuentro a alguien por la calle saludo".

La televisiva ha proseguido con un mensaje directo en el que le mandaba sus mejores deseos, pero lejos: "Edmundo, te lo digo de corazón, se muy feliz. Gana mucho dinero porque sé que eres muy currante y luego en los negocios no te salen demasiado bien, ojalá te salgan bien y ojalá ganes mucho dinero. Disfruta de tu familia que te quiere muchísimo y a los demás déjanos que nos busquemos la vida y que vivamos tranquilamente".

Después de la creciente pelea mediática que existió por parte de Edmundo, a la televisiva le resultan insustanciales las palabras del humorista: "Para decir esto que ha dicho (refiriéndose al intento de reconciliación con la familia Campos) a lo mejor no tendría que haber dicho otras cosas. El problema es cuando uno habla de lo que quiere, que está en su derecho a hablarlo, y luego quiere decir lo contrario y entonces los demás tenemos que tragar", concluía sobre el tema Carmen Borrego.