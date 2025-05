Fran Rivera desvela el susto médico con su bebé y por qué Tana “tenía todas las papeletas para ser la más tonta del mundo”

Hace un mes que Francisco Rivera y Lourdes Montes se convirtieron en padres de nuevo. Nicolás es su tercer hijo en común, el cuarto para el diestro, pues se estrenó en estos derroteros junto a Eugenia Martínez de Irujo con su hija Tana Rivera. 25 años después de tener a su primogénita en sus brazos repite la experiencia y sobre esto ha hablado para la revista ‘Hola’.

No solo sobre su recién reestrenada condición de papá de un bebé, sino también cómo ejerce con el resto de vástagos. Aunque a veces rehúye de la actividad de la prensa del corazón, una vez más se ha sincerado sobre aspectos de su vida privada, como es valorar lo distinto que es la experiencia de la paternidad ahora respecto a la primera vez: “Fui padre muy joven. Yo toreaba cien corridas de toros al año, me iba a América… ahora todo ha cambiado en mi vida, pero, sobre todo, he vivido y tengo la experiencia que te dan los años. Evidentemente no soy el mismo padre ahora que antes”, confiesa.

Fran Rivera, muy orgulloso de su hija Tana

A lo largo de su entrevista para la revista ‘Hola’, el torero ha reparado mucho en su relación con Tana Rivera. No pudo vivir como le habría gustado su infancia y los momentos claves de su adolescencia, pues estaba separado de su madre y eso les condicionó. Aun así, presume de tener una preciosa relación con ella y no podría sentirse más orgulloso de ella: “Mi hija Cayetana se ha convertido en una mujer maravillosa, cuando tenía todas las papeletas para ser la más tonta del mundo”, asegura por cómo no ha sucumbido a la fama.

“No es fácil ser hija de quién es. Nieta de quién es. La conocen en todas partes, la reciben… pese a ello es súper sencilla y tiene una escala de valores maravillosa”. No termina aquí y Fran Rivera sigue presumiendo de hija al destacar que “es trabajadora, se está buscando la vida sola, sin papá ni mamá”. Lucha por labrarse su propio futuro sin echar mano de sus apellidos, teniendo una personalidad muy marcada propia, aunque el torero la ve claramente reflejo de sus genes Rivera y Ordóñez. “Estoy súper orgulloso de ella (…) por supuesto que cometerá sus errores y yo siempre voy a estar ahí para cuando me necesite”.

Francisco Rivera y su hija Cayetana Rivera. GTRES

Fran Rivera y su gran susto con su bebé

El torero está redescubriendo las mieles de la paternidad tras la llegada del pequeño Nicolás a sus vidas. El pequeño llegó a sus vidas el pasado 9 de abril, donde le esperaban ansiosos sus hermanos Carmen y Curro, de 10 y 6 años. Todo está siendo un camino de rosas, aunque tengan que estar rodeados de pañales por un tiempo y contando las horas de sueño que logran robarle al reloj. El balance siempre es positivo, incluso después del tremendo susto que se llevaron cuando tuvieron que ingresar a su retoño en el hospital.

Aunque tan solo tiene un mes de vida, el pequeño Nicolás tuvo que ser hospitalizado durante unos días. Una noticia que Fran Rivera y Lourdes Montes prefirieron mantener en secreto para vivir esta angustia con discreción. Ahora que ha pasado el susto, el diestro cuenta qué sucedió vía exclusiva. Lo hace para excusar su ausencia en la Maestranza de Sevilla en la que su hermano Cayetano se despedía de los ruedos. Él le dio plantón, pero tenía una excusa de peso, pues su bebé necesitaba atención médica.

Fran Rivera no ha querido poner nombre a la afección que tenía su hijo y que le hizo ser hospitalizado. La misma que le impidió estar al lado de su hermano en un momento decisiva en su carrera como torero, al cortarse la coletilla 20 años después de tomar la alternativa: “No pude ir, ese fue el motivo y me dolió no estar”.