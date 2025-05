Norma Duval, rota de dolor, recuerda el suicidio de su sobrino que ha truncado la familia

Aún faltan unos meses para que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Juan Carlos Rojas. A la temprana edad de 36 años, el sobrino de Norma Duvalse quitaba la vida, después de formar una familia y convertirse en padre tan solo dos meses antes. La muerte de su madre, Carla Duval, le truncó la vida y siempre arrastró problemas derivados de su ausencia. Ahora, meses después de que él dejase a su familia desolada, así se ha presentado su tía en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’.

La vedette ha recordado junto a Sonsoles Ónega en Antena 3 la trágica muerte de su sobrino. Uno con el que estaba muy unida y al que quiso como un hijo más, tras asumir el compromiso de velar por él tras la muerte de su hermana en 2010 víctima de un cáncer. Estaba haciendo un repaso sobre su trayectoria profesional y también la vital. No se podía pasar por alto el último mazazo que le ha asestado la vida, del cual aún no se ha repuesto y cuyo duelo sigue lidiando. Sus lágrimas son prueba de ello.

Norma Duval Y ahora Sonsoles

Norma Duval, rota en lágrimas al recordar a su sobrino

La muerte de Juan Carlos es un tema que la artista no quiere tratar en público. La familia decidió despedirse de él en la más estricta intimidad y pasar estos meses alejados del foco mediático. Con la excusa de hablar sobre su prolífera vida, Norma Duval finalmente accedió a bajar la guardia y hablar sobre su sobrino. Las circunstancias que rodearon su muerte fueron dolorosísimas, como también lo fue acompañarle en algunos momentos difíciles de su vida, tras ser diagnosticado con depresión.

“Fue una muerte muy dura para nosotros. Cuando una persona necesita ir al psicólogo tiene que ir. Yo hablo con él un domingo de una cosa que le hacía mucha ilusión. Yo estaba en Palma. Me dice ‘Tita muy bien todo fenomenal’. Y unos días después me llamaron y me quedé… No tengo palabras. O sea, es un impacto tan grande, porque mi impacto era mi hermana, que nunca voy a superar. Una muerte así que no te la esperas, tan joven, con un niño de dos meses. Que tú te piensas que de salud está perfecto y resulta que algo no va bien. Y ese algo no va bien y desemboca en que decide irse”, dice sin poder contener el llanto, secándose las lágrimas.

Norma Duval no comprende cómo su sobrino tomó esa decisión y no pidió ayuda: “¿Cómo será lo que tiene en ese momento en su cabeza para no pensar en sus hermanas, en su madre que luchó tanto por vivir, en su familia? Y desaparece. Te quedas, que te quieres volver loco. Y bueno, pues ahí empieza la lucha otra vez de levantarse y aquí estamos, corriendo”, detalla entre lágrimas. Y es que el dolor de la muerte de su hermana es inmenso aún, pero se le ha añadido el de su sobrino, a quien quería como su hijo, al igual que a sus hermanas.

Norma Duval también ha tenido ocasión de recordar el cáncer que le arrebató a su hermana Carla, con la que estaba muy unida. Eran uña y carne y muy difícil verlas por separado: “Fue un cáncer mal llevado por su ginecólogo. Es el auténtico amor de mi vida. Yo tengo un hermano. Ella fue como un juguete para nosotros. Era una persona humanamente increíble. Era buena, cariñosa, una madre estupenda. Lo triste es cuando te vas y dejas unos hijos pequeños. Eso es lo tristísimo”.

Pero ella relativiza en su dolor: “Los arañazos, los golpes, las caídas, los éxitos, la felicidad, la tristeza… Hay de todo en cualquier vida. ¿Quién no ha tenido una desgracia en la suya? Lo importante es lo que hace mi nieta. Va en la moto, se cae, se levanta y vuelve. Seguir adelante”, sentencia Norma Duval, que se ve como el pegamento que ha mantenido unida la familia ante tanta adversidad: “Yo sigo siendo el ancla de todos los barcos. Mi madre era muy gallina, mi abuela era muy gallina y yo también. Espero que cuando yo falte se sigan reuniendo y no se dispersen. Hay familias que cuando una persona ha sido el pilar de todo, luego se dispersan”, se apena ante la idea. Es un día nostálgico para la vedette, que también tuvo ocasión de pasar buenos momentos en ‘Y ahora Sonsoles’ recordando gratas historias.