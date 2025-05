El apagón: qué gran investigación

Leo: «El mismo equipo que no evitó el apagón se ocupará ahora de investigarlo». Así todo queda en la familia: los trapos sucios se lavan en casa. Leo más: «Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, confía el análisis interno de lo sucedido a la jefa de operaciones, responsable de la Red y la única que nombra el Gobierno». Una jefa de operaciones con un gran sentido de la oportunidad: el día de apagón se encontraba en Australia. Que el mismo equipo que no evitó la catástrofe se encargue ahora de investigarla, viene a ser como encargar a Ábalos y Koldo la redacción de la ley contra la prostitución, aunque, como señalan mis analistas consultados, podrían hacer una gran labor en la rehabilitación de las meretrices colocándolas en empresas estatales del ministerio de Transportes, todo bajo la supervisión y férreo control de Óscar Puente, claro.

Leo: «Feijóo lanza ya su congreso ante el fin de Sánchez». Matar otra vez al Apolo de la Moncloa, no, que me siento como Bill Murray en «El día de la marmota». El líder pepero parece convencido de que puede finiquitar al Apolo a base de marchas ciudadanas y programas ideológicos, sin el recurso extremo de enviarle percebes envenenados. Sucede que al Apolo le va la marcha y el pancarteo insultante le reanima. Viene a ser como cuando Lambán y Page le tocan los cojones: le irritan pero a la vez le estimulan el cesarismo. Un día de estos se anunciará que el Apolo ha decidido crear una comisión, presidida por Él, para aclarar los casos de la Bego y David, inspirándose en Corredor y su línea de investigación. Leo: «La investigación del Gobierno apunta a que no señalará a un único culpable del apagón». O sea, si todos son culpables, nadie es culpable, ¿no?