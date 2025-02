Carmen Borrego, muy tajante, responde a Edmundo Arrocet: "Tiene derecho a hablar de su vida siempre y cuando cuente la verdad"

La guerra entre Bigote Arrocet y las Campos parece no llegar a su fin. Ahora, el humorista ha vuelto a la carga y ha desvelado que está escribiendo sus memorias, en las que relatará su historia con María Teresa Campos y otros aspectos de su vida relacionadas con la familia de la comunicadora. Este último movimiento del chileno ha puesto de nuevo a la hijas de la periodista en guardia y Carmen Borrego no ha dudado en pronunciarse sobre el asunto en "Vamos a ver", programa en el que colabora.

Con ironía, la hija menor de María Teresa Campos ha reaccionado al libro que está escribiendo Arrocet sobre su madre, fallecida en septiembre de 2023. "Ya tenemos nuestro Premio Planeta, un best seller. Que escriba lo que quiera, veré si es susceptible de ser demandado o no. Tiene derecho a hablar de su vida siempre y cuando cuente la verdad, porque también hubo cosas que no fueron bonitas", ha sentenciado Borrego.

Edmundo Arrocet vuelve a la carga contra las Campos Europa Press

Más tarde, la hermana de Terelu Campos ha vuelto a utilizar la ironía tras ser preguntada por si leerá las memorias de Arrocet. "Por favor, por favor, la primera, sin duda", ha respondido Borrego. Sobre la posibilidad de que el humorista este detrás de los mensajes de María Teresa, Carmen Borrego ha sido muy tajante. "Escúchame, que no tengo nada que ver. Yo es que no hablo de él, ni si escribe un libro o si escribe una enciclopedia, me da lo mismo, ¿vale?", ha finalizado sobre el asunto.

Diferencias irreconciliables

La guerra entre Bigote Arrocet y las Campos parece no llegar a su fin. A finales de año, el humorista regresó a nuestro país y les volvió a reclamar públicamente el dinero de la presunta deuda que tienen con él Carmen Borrego y Terelu Campos. "Las hijas de Teresita deberían devolverme el dinero por una cuestión moral. Y no lo han hecho", declaró Arrocet en la presentación del libro de Paco Gento. Según el cómico, la cifra rondaría en torno a los 40.000 euros.